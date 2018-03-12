|
|
Требуется главный бухгалтер в финансовую компанию. Харьков.
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Додано: Сер 23 тра, 2018 15:08
Требуется главный бухгалтер в финансовую компанию.
Требования: Полное высшее образование, стаж трудовой деятельности на должности бухгалтера в финансовом учреждении не меньше 2 лет или не меньше 5 лет в любом другом учреждении. Желательно с опытом работы на фондовом рынке, также желательно иметь опыт работы по МФСО. Условия работы: Постоянная работа. Полный рабочий день. ЗП 12000грн.
Контактный телефон: +38(050)343-00-71 Игорь Дмитриевич
Отправляйте ваше резюме на адрес эл.почты: office@mast/kharkov/ua
-
imast
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|108
|
|
|0
|728
|
|
|3
|998
|