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Требуется главный бухгалтер в
финансовую компанию. Харьков.

Требуется главный бухгалтер в финансовую компанию. Харьков.
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:08

Требуется главный бухгалтер в финансовую компанию. Харьков.

Требуется главный бухгалтер в финансовую компанию.

Требования: Полное высшее образование, стаж трудовой деятельности на должности бухгалтера в финансовом учреждении не меньше 2 лет или не меньше 5 лет в любом другом учреждении. Желательно с опытом работы на фондовом рынке, также желательно иметь опыт работы по МФСО. Условия работы: Постоянная работа. Полный рабочий день.​ ЗП 12000грн.

Контактный телефон: +38(050)343-00-71 Игорь Дмитриевич
Отправляйте ваше резюме на адрес эл.почты: office@mast/kharkov/ua
imast
 
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