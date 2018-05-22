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У Росії назвали головну
небезпеку для Керченського мосту

У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:25

У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту

Пропонуємо до обговорення:
Керченський міст не можна було будувати на ґрунтах, які розташовані в тій місцевості.

Дивися повний текст У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:26

Юрий Медовар не только сотрудник Института водных проблем РАН, но и активист партии «Яблоко». Эта партия решительно осуждает «аннексию Крыма».
nik1
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:50

Дякуемо вам медовар дякуемо!
vitali_kalinin
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