Керченський міст не можна було будувати на ґрунтах, які розташовані в тій місцевості.
Дивися повний текст У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 15:25
У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
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Дивися повний текст У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту.
Додано: Сер 23 тра, 2018 15:26
Юрий Медовар не только сотрудник Института водных проблем РАН, но и активист партии «Яблоко». Эта партия решительно осуждает «аннексию Крыма».
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