У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
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myshapiton написав: Это опровергает как-то его слова? Он врет про СНиПы? Или вы имеете что-то против советских СНиП-ов? Или все против Путина - вранье? Украина рассматривает проект соединения Черного и Азовского морей каналом Канал шириной 100 м и длиной 20 км http://uprom.info/news/other/infrastruk ... z-chornim/
myshapiton написав: Это опровергает как-то его слова? Он врет про СНиПы? Или вы имеете что-то против советских СНиП-ов? Или все против Путина - вранье? Украина рассматривает проект соединения Черного и Азовского морей каналом Канал шириной 100 м и длиной 20 км http://uprom.info/news/other/infrastruk ... z-chornim/
Много в институте разных лиц И умных людей Но выделяется из всех активист Полон ярких идей