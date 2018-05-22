Керченський міст не можна було будувати на ґрунтах, які розташовані в тій місцевості.
Дивися повний текст У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 15:25
У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту.
Додано: Сер 23 тра, 2018 15:26
Юрий Медовар не только сотрудник Института водных проблем РАН, но и активист партии «Яблоко». Эта партия решительно осуждает «аннексию Крыма».
Додано: Сер 23 тра, 2018 16:19
Это опровергает как-то его слова? Он врет про СНиПы?
Или вы имеете что-то против советских СНиП-ов?
Или все против Путина - вранье?
Украина рассматривает проект соединения Черного и Азовского морей каналом
Канал шириной 100 м и длиной 20 км
Додано: Сер 23 тра, 2018 16:26
Re: 100/20
Додано: Сер 23 тра, 2018 16:42
Лично Я активистам не особенно доверяю.
Додано: Сер 23 тра, 2018 16:46
Много в институте разных лиц
И умных людей
Но выделяется из всех активист
Полон ярких идей
Додано: Сер 23 тра, 2018 17:35
После всех предыдущих обсеров подобных экспертов вас все еще не смущаюет что на всю Рооссию нашелся один эксперт по мостам почему-то из института Водных проблем? А хотя о чом я. Выж тоже активист.
Додано: Сер 23 тра, 2018 18:41
Заинтересовало, а что это за эксперт такой, Юрий Медовар?
Быстрый поиск выдал:
Оффсайт Института водных проблем РАН, где он работает:
Т.е. у него общее с сейсмологией только "кандидат геолого-минералогических", а так он обычный мелиоратор. Но эксперт по сейсмологике!
Основные публикации - единственная статья, да еще и в соавторстве, да еще и в сборнике, не монография. В своё время я работал в НИИ и знаю, ЧТО пишется в графе "Основные публикации" для значимости научного сотрудника. Не верите мне - спросите у Starikan'а.
Вот еще его экспертное выступление (тот же оффсайт института):
Дальше еще интереснее - он в одиночку обнаружил залежи урановых руд в Воронежской области, что до него не удавалось никому! Не верите? Смотрите его прямое выступление с 1:22 на
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