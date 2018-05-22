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У Росії назвали головну
небезпеку для Керченського мосту

У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:25

У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту

Пропонуємо до обговорення:
Керченський міст не можна було будувати на ґрунтах, які розташовані в тій місцевості.

Дивися повний текст У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту.
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:26

Юрий Медовар не только сотрудник Института водных проблем РАН, но и активист партии «Яблоко». Эта партия решительно осуждает «аннексию Крыма».
nik1
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:50

Дякуемо вам медовар дякуемо!
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:19

  nik1 написав:Юрий Медовар не только сотрудник Института водных проблем РАН, но и активист партии «Яблоко». Эта партия решительно осуждает «аннексию Крыма».

Это опровергает как-то его слова? Он врет про СНиПы?
Или вы имеете что-то против советских СНиП-ов?
Или все против Путина - вранье? :lol:

Украина рассматривает проект соединения Черного и Азовского морей каналом
Канал шириной 100 м и длиной 20 км
http://uprom.info/news/other/infrastruk ... z-chornim/
myshapiton
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:26

Re: 100/20

  myshapiton написав:Украина рассматривает проект соединения Черного и Азовского морей каналом

Соединяйте! хватит рассматривать
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:42

  myshapiton написав: Это опровергает как-то его слова? Он врет про СНиПы? Или вы имеете что-то против советских СНиП-ов? Или все против Путина - вранье? Украина рассматривает проект соединения Черного и Азовского морей каналом Канал шириной 100 м и длиной 20 км http://uprom.info/news/other/infrastruk ... z-chornim/

Лично Я активистам не особенно доверяю.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:46

  myshapiton написав: Это опровергает как-то его слова? Он врет про СНиПы? Или вы имеете что-то против советских СНиП-ов? Или все против Путина - вранье? Украина рассматривает проект соединения Черного и Азовского морей каналом Канал шириной 100 м и длиной 20 км http://uprom.info/news/other/infrastruk ... z-chornim/

Много в институте разных лиц
И умных людей
Но выделяется из всех активист
Полон ярких идей
nik1
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 17:35

  myshapiton написав:Это опровергает как-то его слова? Он врет про СНиПы?
Или вы имеете что-то против советских СНиП-ов?
Или все против Путина - вранье? :lol:

После всех предыдущих обсеров подобных экспертов вас все еще не смущаюет что на всю Рооссию нашелся один эксперт по мостам почему-то из института Водных проблем? А хотя о чом я. Выж тоже активист.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 18:41

Заинтересовало, а что это за эксперт такой, Юрий Медовар?
Быстрый поиск выдал:
Оффсайт Института водных проблем РАН, где он работает:
Медовар Юрий Анатольевич
Должность: старший научный сотрудник
Степень: кандидат геолого-минералогических наук
Звание: доцент
Подразделение: Лаборатории, не объединенные в отделы

Направления научных исследований: подтопление берегов водохранилищ, фильтрационные процессы в зоне аэрации.

Основные публикации:
Алифанов В.М., Медовар Ю.А., Юшманов И.О. Прогноз изменения почвенно-гидрологических условий под влиянием антропогенного фактора. В сб. "Проблемы прогнозного почвенно-мелиоративного картографирования и топографо-геодезических изысканий в мелиоративном и водохозяйственном строительстве". М. 1989.

http://www.iwp.ru/about/employees/medov ... atolevich/
Т.е. у него общее с сейсмологией только "кандидат геолого-минералогических", а так он обычный мелиоратор. Но эксперт по сейсмологике!

Основные публикации - единственная статья, да еще и в соавторстве, да еще и в сборнике, не монография. В своё время я работал в НИИ и знаю, ЧТО пишется в графе "Основные публикации" для значимости научного сотрудника. Не верите мне - спросите у Starikan'а.

Вот еще его экспертное выступление (тот же оффсайт института):
Юрий Медовар принял участие в экологической дискуссии

Кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар, старший научный сотрудник ИВП РАН (Лаборатория гидрогеологических проблем и охраны окружающей среды), принял участие в дискуссии на канале sotavizion. Тема обсуждения экспертов – «Мусорный край: свалка в Ядрово».

http://www.iwp.ru/about/mass-media/yuri ... diskussii/

Дальше еще интереснее - он в одиночку обнаружил залежи урановых руд в Воронежской области, что до него не удавалось никому! Не верите? Смотрите его прямое выступление с 1:22 на https://www.youtube.com/watch?v=8hkoluFGwOI
yanyura
 
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