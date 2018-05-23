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У Росії назвали головну
небезпеку для Керченського мосту

У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 01:07

  myshapiton написав:
  nik1 написав:Юрий Медовар не только сотрудник Института водных проблем РАН, но и активист партии «Яблоко». Эта партия решительно осуждает «аннексию Крыма».

Это опровергает как-то его слова? Он врет про СНиПы?
Или вы имеете что-то против советских СНиП-ов?
Или все против Путина - вранье? :lol:

Украина рассматривает проект соединения Черного и Азовского морей каналом
Канал шириной 100 м и длиной 20 км
http://uprom.info/news/other/infrastruk ... z-chornim/


Давайте будем объективными 8) Это - полнейшая туфта.

Каждый, кто хоть раз бывал на Сиваше, знает какие там глубины. Ну как "глубины" :roll: , выражение: "море - по колено" как раз про это море. Гнилое море - второе название. Там почти везде средняя глубина метра полтора-два и ил :mrgreen: Максимум в протоке может три метра где и будет. Какие корабли?
А море азовское в заливе как выкопать - там тоже от силы метра 3-4 глубины, а надо 10 минимум?
В общем, не читайте "советских газет" :mrgreen:
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