У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
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Каждый, кто хоть раз бывал на Сиваше, знает какие там глубины. Ну как "глубины" , выражение: "море - по колено" как раз про это море. Гнилое море - второе название. Там почти везде средняя глубина метра полтора-два и ил Максимум в протоке может три метра где и будет. Какие корабли? А море азовское в заливе как выкопать - там тоже от силы метра 3-4 глубины, а надо 10 минимум? В общем, не читайте "советских газет"