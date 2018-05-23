У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту

Додано: Чет 24 тра, 2018 01:23

freeze написав: Медовар - интервью 2016 год :

Ребята, ничего там бить нельзя: это море, плюс метров 80 донных отложений. Вы в курсе, что там утонул паром, кран плавучий. Его найти не могут, потому что там колоссальные донные отложения. /c/ Медовар - интервью 2016 год :Ребята, ничего там бить нельзя: это море, плюс метров 80 донных отложений. Вы в курсе, что там утонул паром, кран плавучий. Его найти не могут, потому что там колоссальные донные отложения. /c/

Ну то что там под дном тектонический разлом, газоносные слои, есть карстовые пустоты и на дне десяток метров ила - это не секрет же никакой.Потеряли там не одну сваю - тоже же было.Будем видеть как 2-3 года перенесет конструкция.И потом, не забываем про землетрясения в Крыму. А они там силой 7-8 баллов регулярно бывают: 1790, 1793, 1802, 1838, 1869, 1902, 1908, 1919, 1927.Последнее было в 1927 - "В горах произошли обвалы и оползни, следы которых, как, например, на горе Демерджи, в горах под Судаком, находят и сейчас. В течение 11 часов произошло 27 сильных толчков. Всего за несколько дней было зарегистрировано более 200 толчков. На море под Севастополем появились огромные столбы дыма и огонь. Земля как бы билась в лихорадке. То и дело возникала паника. Сильные разрушения наблюдались и в Симферополе, многие деревни в предгорной и степной части Крыма были превращены в груды развалин. Землетрясение продолжалось несколько дней, даже 15 сентября ещё ощущались его толчки. Тогда Крым покинули все курортники. "И 90 лет почти тишины, так что, может быть в любой момент.