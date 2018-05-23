У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
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Каждый, кто хоть раз бывал на Сиваше, знает какие там глубины. Ну как "глубины" , выражение: "море - по колено" как раз про это море. Гнилое море - второе название. Там почти везде средняя глубина метра полтора-два и ил Максимум в протоке может три метра где и будет. Какие корабли? А море азовское в заливе как выкопать - там тоже от силы метра 3-4 глубины, а надо 10 минимум? В общем, не читайте "советских газет"
freeze написав:Медовар - интервью 2016 год : Ребята, ничего там бить нельзя: это море, плюс метров 80 донных отложений. Вы в курсе, что там утонул паром, кран плавучий. Его найти не могут, потому что там колоссальные донные отложения. /c/
Ну то что там под дном тектонический разлом, газоносные слои, есть карстовые пустоты и на дне десяток метров ила - это не секрет же никакой. Потеряли там не одну сваю - тоже же было. Будем видеть как 2-3 года перенесет конструкция. И потом, не забываем про землетрясения в Крыму. А они там силой 7-8 баллов регулярно бывают: 1790, 1793, 1802, 1838, 1869, 1902, 1908, 1919, 1927. Последнее было в 1927 - "В горах произошли обвалы и оползни, следы которых, как, например, на горе Демерджи, в горах под Судаком, находят и сейчас. В течение 11 часов произошло 27 сильных толчков. Всего за несколько дней было зарегистрировано более 200 толчков. На море под Севастополем появились огромные столбы дыма и огонь. Земля как бы билась в лихорадке. То и дело возникала паника. Сильные разрушения наблюдались и в Симферополе, многие деревни в предгорной и степной части Крыма были превращены в груды развалин. Землетрясение продолжалось несколько дней, даже 15 сентября ещё ощущались его толчки. Тогда Крым покинули все курортники. "
И 90 лет почти тишины, так что, может быть в любой момент.
Копать это не сваи вбивать в просаживающиеся грунты. Элементарная операция, совершенно нет проблемм это реализовать. А вот то что мост пустили пока только для малогабаритного транспорта без грузового , жд транспорта явно указывает на то что запуск сугубо политический пиар - реальных вопросов связанных со снабжением Крыма он не решает. Очевидно что "строители" явно что то подозревают что нагрузить мост на полную весьма опасно - то то "главный" ехал не пристегнутым , что бы в любой момент можно было выскользнуть и не уйти на дно пристегнутым к камазу.
Ну и конечно нужно задаться вопросом, почему на этот славный мост не пускают грузовики и его фактически не испытывали (ведь то, что назвали испытанием, когда прогнали 8 грузовиков Испытания прошёл: по Крымскому мосту проехали 8 грузовиковhttps://www.youtube.com/watch?v=JZ4bNIJu60g - это ни о чем )
Испытывают мосты вот как Саратов - Испытания автодорожного моста Саратов
Южный мост - Киев
Мост Патона - Киев
Нусельский мост в Праге 1973г. На мост загнали 66 танков Т-55
Surfer написав:Копать это не сваи вбивать в просаживающиеся грунты. Элементарная операция, совершенно нет проблемм это реализовать. А вот то что мост пустили пока только для малогабаритного транспорта без грузового , жд транспорта явно указывает на то что запуск сугубо политический пиар - реальных вопросов связанных со снабжением Крыма он не решает. Очевидно что "строители" явно что то подозревают что нагрузить мост на полную весьма опасно - то то "главный" ехал не пристегнутым , что бы в любой момент можно было выскользнуть и не уйти на дно пристегнутым к камазу.
Дело в том, что под Сивашем тоже нет грунта - там ракушка на десятки метров. Это бывшее морское дно. Выкопать то можно, до первого хорошего осеннего шторма