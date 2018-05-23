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У Росії назвали головну
небезпеку для Керченського мосту

У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 01:07

  myshapiton написав:
  nik1 написав:Юрий Медовар не только сотрудник Института водных проблем РАН, но и активист партии «Яблоко». Эта партия решительно осуждает «аннексию Крыма».

Это опровергает как-то его слова? Он врет про СНиПы?
Или вы имеете что-то против советских СНиП-ов?
Или все против Путина - вранье? :lol:

Украина рассматривает проект соединения Черного и Азовского морей каналом
Канал шириной 100 м и длиной 20 км
http://uprom.info/news/other/infrastruk ... z-chornim/


Давайте будем объективными 8) Это - полнейшая туфта.

Каждый, кто хоть раз бывал на Сиваше, знает какие там глубины. Ну как "глубины" :roll: , выражение: "море - по колено" как раз про это море. Гнилое море - второе название. Там почти везде средняя глубина метра полтора-два и ил :mrgreen: Максимум в протоке может три метра где и будет. Какие корабли?
А море азовское в заливе как выкопать - там тоже от силы метра 3-4 глубины, а надо 10 минимум?
В общем, не читайте "советских газет" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 01:23

  freeze написав:Медовар - интервью 2016 год :
Ребята, ничего там бить нельзя: это море, плюс метров 80 донных отложений. Вы в курсе, что там утонул паром, кран плавучий. Его найти не могут, потому что там колоссальные донные отложения. /c/

Ну то что там под дном тектонический разлом, газоносные слои, есть карстовые пустоты и на дне десяток метров ила - это не секрет же никакой.
Потеряли там не одну сваю - тоже же было.
Будем видеть как 2-3 года перенесет конструкция.
И потом, не забываем про землетрясения в Крыму. А они там силой 7-8 баллов регулярно бывают: 1790, 1793, 1802, 1838, 1869, 1902, 1908, 1919, 1927.
Последнее было в 1927 - "В горах произошли обвалы и оползни, следы которых, как, например, на горе Демерджи, в горах под Судаком, находят и сейчас. В течение 11 часов произошло 27 сильных толчков. Всего за несколько дней было зарегистрировано более 200 толчков. На море под Севастополем появились огромные столбы дыма и огонь. Земля как бы билась в лихорадке. То и дело возникала паника. Сильные разрушения наблюдались и в Симферополе, многие деревни в предгорной и степной части Крыма были превращены в груды развалин. Землетрясение продолжалось несколько дней, даже 15 сентября ещё ощущались его толчки. Тогда Крым покинули все курортники. "


И 90 лет почти тишины, так что, может быть в любой момент.
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 01:33

Re: У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту

Копать это не сваи вбивать в просаживающиеся грунты. Элементарная операция, совершенно нет проблемм это реализовать. А вот то что мост пустили пока только для малогабаритного транспорта без грузового , жд транспорта явно указывает на то что запуск сугубо политический пиар - реальных вопросов связанных со снабжением Крыма он не решает. Очевидно что "строители" явно что то подозревают что нагрузить мост на полную весьма опасно - то то "главный" ехал не пристегнутым , что бы в любой момент можно было выскользнуть и не уйти на дно пристегнутым к камазу.
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 01:39

Ну и конечно нужно задаться вопросом, почему на этот славный мост не пускают грузовики и его фактически не испытывали (ведь то, что назвали испытанием, когда прогнали 8 грузовиков Испытания прошёл: по Крымскому мосту проехали 8 грузовиков https://www.youtube.com/watch?v=JZ4bNIJu60g - это ни о чем :roll: )

Испытывают мосты вот как
Саратов - Испытания автодорожного моста Саратов
Зображення

Южный мост - Киев
Зображення

Мост Патона - Киев
Зображення

Нусельский мост в Праге 1973г.
На мост загнали 66 танков Т-55 8)
Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 01:44

  Surfer написав:Копать это не сваи вбивать в просаживающиеся грунты. Элементарная операция, совершенно нет проблемм это реализовать. А вот то что мост пустили пока только для малогабаритного транспорта без грузового , жд транспорта явно указывает на то что запуск сугубо политический пиар - реальных вопросов связанных со снабжением Крыма он не решает. Очевидно что "строители" явно что то подозревают что нагрузить мост на полную весьма опасно - то то "главный" ехал не пристегнутым , что бы в любой момент можно было выскользнуть и не уйти на дно пристегнутым к камазу.

Дело в том, что под Сивашем тоже нет грунта - там ракушка на десятки метров. Это бывшее морское дно. Выкопать то можно, до первого хорошего осеннего шторма :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 02:14

Как бы там ни было, отсутствие грунта несоизмеримо ближе к решению вопроса создания судоходного канала чем вбиванию в ЭТО свай и построения надводных конструкций.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 05:11

  myshapiton написав:
Украина рассматривает проект соединения Черного и Азовского морей каналом
Канал шириной 100 м и длиной 20 км
http://uprom.info/news/other/infrastruk ... z-chornim/


Очередной прожект для попила бабла и засовывания его потом под сукно.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 05:17

  Surfer написав:А вот то что мост пустили пока только для малогабаритного транспорта без грузового , жд транспорта явно указывает на то что запуск сугубо политический пиар


Очень тяжело по автодороге пускать поезда. Не так ли?

ЖД-мост недостроен, как и контрольно-досмотровые пункты для грузовиков. Потому и их движения нет.
Достроят - пустят.

Хватит уже занимать страусиную позицию - голову в песок и отрицать очевидное. Только ещё большими глупцами себя (да и всю Украину) выставляете.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 08:12

EKO
Ага. И все фото чёрно-белые. Ни на что не намекает? )))
Понимаете, прогресс немного ушёл вперёд. И крылья вот так тоже больше не испытывают:
Зображення[/url]
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 08:21

  EKO написав:Ну и конечно нужно задаться вопросом, почему на этот славный мост не пускают грузовики и его фактически не испытывали (ведь то, что назвали испытанием, когда прогнали 8 грузовиков Испытания прошёл: по Крымскому мосту проехали 8 грузовиков https://www.youtube.com/watch?v=JZ4bNIJu60g - это ни о чем :roll: )

Испытывают мосты вот как
Саратов - Испытания автодорожного моста Саратов
Зображення

Южный мост - Киев
Зображення

Мост Патона - Киев
Зображення

Нусельский мост в Праге 1973г.
На мост загнали 66 танков Т-55 8)
Зображення

Киев. Новый автомобильно-железнодорожный мост (Кирпы) как испытывали?
Щось мені з ТАС "щастить"
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