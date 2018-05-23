У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
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EKO написав:Ну и конечно нужно задаться вопросом, почему на этот славный мост не пускают грузовики и его фактически не испытывали (ведь то, что назвали испытанием, когда прогнали 8 грузовиков Испытания прошёл: по Крымскому мосту проехали 8 грузовиковhttps://www.youtube.com/watch?v=JZ4bNIJu60g - это ни о чем )
Испытывают мосты вот как Саратов - Испытания автодорожного моста Саратов
Южный мост - Киев
Мост Патона - Киев
Нусельский мост в Праге 1973г. На мост загнали 66 танков Т-55
Тогда бы путлеру надо было с аквалангом ехать за рулём. А это в камазе не совсем удобно. Кислородной маски как в миг-29 в камазе нет из-за особенностей конструкции автомобиля..
На їхню думку, доведеться не тільки викопати канал шириною в 100 метрів через Арабатську стрілку і Перекопський перешийок, а й істотно поглибити фарватер в Сиваші і Чонгарській протоці. Його підсумкова глибина для нормального судноплавства повинна скласти 10-15 метрів.