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У Росії назвали головну
небезпеку для Керченського мосту

У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 09:42

  EKO написав:Ну и конечно нужно задаться вопросом, почему на этот славный мост не пускают грузовики и его фактически не испытывали (ведь то, что назвали испытанием, когда прогнали 8 грузовиков Испытания прошёл: по Крымскому мосту проехали 8 грузовиков https://www.youtube.com/watch?v=JZ4bNIJu60g - это ни о чем :roll: )

Испытывают мосты вот как
Саратов - Испытания автодорожного моста Саратов
Зображення

Южный мост - Киев
Зображення

Мост Патона - Киев
Зображення

Нусельский мост в Праге 1973г.
На мост загнали 66 танков Т-55 8)
Зображення


Тогда бы путлеру надо было с аквалангом ехать за рулём. А это в камазе не совсем удобно. Кислородной маски как в миг-29 в камазе нет из-за особенностей конструкции автомобиля.. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:57

  myshapiton написав:Украина рассматривает проект соединения Черного и Азовского морей каналом
Канал шириной 100 м и длиной 20 км
http://uprom.info/news/other/infrastruk ... z-chornim/

Из вашей ссылки:
На їхню думку, доведеться не тільки викопати канал шириною в 100 метрів через Арабатську стрілку і Перекопський перешийок, а й істотно поглибити фарватер в Сиваші і Чонгарській протоці. Його підсумкова глибина для нормального судноплавства повинна скласти 10-15 метрів.

http://uprom.info/news/other/infrastruk ... z-chornim/

А теперь смотрим Карту глубин Азовского моря:
http://mapoftheworld.ru/more-okean/more ... e-more.jpg
Глубина 15 м одна-единственная, в центре моря, глубины в 10 и более метров начинаются по предлагаемому маршруту канала примерно в трети моря от берега. Т.е.
При цьому безпосередньо земляні роботи будуть потрібні лише на 20 кілометрах.

ну никак не получится.

По Сивашу
Сиваш — система дрібних мілководних (максимальна глибина до 3,5 м) заток

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B0%D1%88

В целом вынутой при постройке земли (точнее ила и ракушки) вполне хватит построить в Украине вторую Говерлу (а может и Эверест).

Ну а то, что
Відповідні проектні роботи в даний час проводяться державним інститутом «Укргідропроект».

так а почему бы и не рассматривать, если на это деньги дают? Даже проект ж/д сообщения Киев-Марс будут рассматривать, если выделят на это деньги. В общем
https://www.youtube.com/watch?v=qmFlCcXBIzo
yanyura
 
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