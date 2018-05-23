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У Росії назвали головну
небезпеку для Керченського мосту

У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 09:42

  EKO написав:Ну и конечно нужно задаться вопросом, почему на этот славный мост не пускают грузовики и его фактически не испытывали (ведь то, что назвали испытанием, когда прогнали 8 грузовиков Испытания прошёл: по Крымскому мосту проехали 8 грузовиков https://www.youtube.com/watch?v=JZ4bNIJu60g - это ни о чем :roll: )

Испытывают мосты вот как
Саратов - Испытания автодорожного моста Саратов
Зображення

Южный мост - Киев
Зображення

Мост Патона - Киев
Зображення

Нусельский мост в Праге 1973г.
На мост загнали 66 танков Т-55 8)
Зображення


Тогда бы путлеру надо было с аквалангом ехать за рулём. А это в камазе не совсем удобно. Кислородной маски как в миг-29 в камазе нет из-за особенностей конструкции автомобиля.. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:57

  myshapiton написав:Украина рассматривает проект соединения Черного и Азовского морей каналом
Канал шириной 100 м и длиной 20 км
http://uprom.info/news/other/infrastruk ... z-chornim/

Из вашей ссылки:
На їхню думку, доведеться не тільки викопати канал шириною в 100 метрів через Арабатську стрілку і Перекопський перешийок, а й істотно поглибити фарватер в Сиваші і Чонгарській протоці. Його підсумкова глибина для нормального судноплавства повинна скласти 10-15 метрів.

http://uprom.info/news/other/infrastruk ... z-chornim/

А теперь смотрим Карту глубин Азовского моря:
http://mapoftheworld.ru/more-okean/more ... e-more.jpg
Глубина 15 м одна-единственная, в центре моря, глубины в 10 и более метров начинаются по предлагаемому маршруту канала примерно в трети моря от берега. Т.е.
При цьому безпосередньо земляні роботи будуть потрібні лише на 20 кілометрах.

ну никак не получится.

По Сивашу
Сиваш — система дрібних мілководних (максимальна глибина до 3,5 м) заток

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B0%D1%88

В целом вынутой при постройке земли (точнее ила и ракушки) вполне хватит построить в Украине вторую Говерлу (а может и Эверест).

Ну а то, что
Відповідні проектні роботи в даний час проводяться державним інститутом «Укргідропроект».

так а почему бы и не рассматривать, если на это деньги дают? Даже проект ж/д сообщения Киев-Марс будут рассматривать, если выделят на это деньги. В общем
https://www.youtube.com/watch?v=qmFlCcXBIzo
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:27

Споруду необхідно було завантажити, а не просто проїхати по ньому “КамАЗами” та мотоциклами.
Керченський міст не можна було будувати на ґрунтах, які розташовані в тій місцевості.
Про це заявив старший науковий співробітник Інституту водних проблем Російської академії наук, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар.

Очень-очень авторитетный источник. Но дело даже не в нем. И не в том, что строительство таких сооружение базируется на двух фундаментальных дисциплинах - Теория оснований и фундаментов и Строительная механика. Первая позволяет определить свойства грунтов, на которых базируется сооружения (именно благодаря ей в некоторых местах сваи и погружали на 80 м в грунт). Вторая, благодаря современным методикам позволяет определить динамическую нагрузку в любой точке моста от проезжающего автотранспорта (проще говоря, если в начале моста из Кубани движутся 40 КАМАЗОВ, рассчитать нагрузку
от них на подходе к Керчи). И, естественно, придать сооружению необходимый запас прочности - от 4 раз и выше.
А в том как все это освещалось в УкрСМИ. Помнится, еще 15/5 то ли в Главреде, то ли в Обозревателе (сведения из inosmi.ru), когда уже было объявлено об открытии моста 16/5, на полном серьезе утверждалось, что ЭТОГО НИКОГДА НЕ БУДЕТ. А чуть раньше такие и подобные источники (цитируя упомянутого медовара/борового/некую экологистку/депутатов и блогеров) доказывали (начиная с зимы 15-го). что мост зимы просто не переживет.
Уже весной 18-го потоком шли подобные басни, авторы которых нимало не смущались, что уже прошли зима 16/17, когда была собрана половина сооружения, и 17/18-го, когда строительная готовность превысила 90%.
Наверное, для российской экономики гораздо большее значение имел бы долгожданный мост через Лену, благодаря которому ж/д наконец-то пришла бы в Якутск, открыв дешевый путь к освоению богатств Якутии и Колымы. Но, что сделано - ТО СДЕЛАНО.
Теперь летом к 4-х месячному курорту каждый день будет приезжать 10-15 (возможно до 20 тыс.) тыс. авто с туристами (раньше стоявших часами на паромной переправе), а доставка фуры из Кубани обойдется на 40 тыс. дешевле (паром туда и обратно). А вот как это скажется на экономике самого Крыма - большой вопрос. Совершено не уверен, что дешевеющий опт отразится на рознице, а на гостей перестанут смотреть, как на кошельки.
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:40

Волгарь
Вопрос - почему вы никогда в цитируемый пост не вставляете ник цитируемого?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:24

Волгарь
Вопрос - почему вы никогда в цитируемый пост не вставляете ник цитируемого?

Простите, а проццированный мною кандидат наук имеет ник на нашем форуме?
Волгарь
 
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Любые т.н "проседания" будут расценены, как диверсия на госмашину Кремля, после чего асимметричным ответом Украина, как автономно-гибридное государство будет уничтожена и разделена на федеративные округи РФ, кроме западных областей и украинского Полесья, которое со временем формально станет частью Белоруссии
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:04

  Shram написав:
  Surfer написав:А вот то что мост пустили пока только для малогабаритного транспорта без грузового , жд транспорта явно указывает на то что запуск сугубо политический пиар


Очень тяжело по автодороге пускать поезда. Не так ли?

ЖД-мост недостроен, как и контрольно-досмотровые пункты для грузовиков. Потому и их движения нет.
Достроят - пустят.

Хватит уже занимать страусиную позицию - голову в песок и отрицать очевидное. Только ещё большими глупцами себя (да и всю Украину) выставляете.


Страусиная позиция это делать вид что пустили грузовой транспорт по мосту.
Конечно "контрольно досмотрновые пункты" всему виной. Это как энергохвосты уже проведены но они все равно почему то обламываются время от времени. Пустые камазы с непристегнутым путлером для быстрого шухера в случае чего тому доказательство.
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