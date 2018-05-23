У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту

Додано: Чет 24 тра, 2018 11:27

Споруду необхідно було завантажити, а не просто проїхати по ньому “КамАЗами” та мотоциклами.

Керченський міст не можна було будувати на ґрунтах, які розташовані в тій місцевості.

Про це заявив старший науковий співробітник Інституту водних проблем Російської академії наук, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар.

Теория оснований и фундаментов

Строительная механика

Главреде

Обозревателе

Очень-очень авторитетный источник. Но дело даже не в нем. И не в том, что строительство таких сооружение базируется на двух фундаментальных дисциплинах -. Первая позволяет определить свойства грунтов, на которых базируется сооружения (именно благодаря ей в некоторых местах сваи и погружали на 80 м в грунт). Вторая, благодаря современным методикам позволяет определить динамическую нагрузку в любой точке моста от проезжающего автотранспорта (проще говоря, если в начале моста из Кубани движутся 40 КАМАЗОВ, рассчитать нагрузкуот них на подходе к Керчи). И, естественно, придать сооружению необходимый запас прочности - от 4 раз и выше.А в том как все это освещалось в УкрСМИ. Помнится, еще 15/5 то ли в, то ли в(сведения из inosmi.ru), когда уже было объявлено об открытии моста 16/5, на полном серьезе утверждалось, что ЭТОГО НИКОГДА НЕ БУДЕТ. А чуть раньше такие и подобные источники (цитируя упомянутого медовара/борового/некую экологистку/депутатов и блогеров) доказывали (начиная с зимы 15-го). что мост зимы просто не переживет.Уже весной 18-го потоком шли подобные басни, авторы которых нимало не смущались, что уже прошли зима 16/17, когда была собрана половина сооружения, и 17/18-го, когда строительная готовность превысила 90%.Наверное, для российской экономики гораздо большее значение имел бы долгожданный мост через Лену, благодаря которому ж/д наконец-то пришла бы в Якутск, открыв дешевый путь к освоению богатств Якутии и Колымы. Но, что сделано - ТО СДЕЛАНО.Теперь летом к 4-х месячному курорту каждый день будет приезжать 10-15 (возможно до 20 тыс.) тыс. авто с туристами (раньше стоявших часами на паромной переправе), а доставка фуры из Кубани обойдется на 40 тыс. дешевле (паром туда и обратно). А вот как это скажется на экономике самого Крыма - большой вопрос. Совершено не уверен, что дешевеющий опт отразится на рознице, а на гостей перестанут смотреть, как на кошельки.