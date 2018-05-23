У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту

Surfer написав:Shram написав:
Очень тяжело по автодороге пускать поезда. Не так ли?
ЖД-мост недостроен, как и контрольно-досмотровые пункты для грузовиков. Потому и их движения нет.
Достроят - пустят.
Хватит уже занимать страусиную позицию - голову в песок и отрицать очевидное. Только ещё большими глупцами себя (да и всю Украину) выставляете.
Страусиная позиция это делать вид что пустили грузовой транспорт по мосту.
Конечно "контрольно досмотрновые пункты" всему виной.
А кто делает вид что пустили грузовой автотранспорт?
Наоборот -вполне официально заявляют - пока не пускаем.
Интересно что вы будете говорить когда грузовики поедут по мосту?
Хотя...
Три года вас кормили чушью из телевизора что "невозможно построить", "снесет ледоходом"," никогда не откроют", "арки не поставят", "опоры арок тонут" и так далее.
Построили, не снесло, авто едут - хоть один комментатор признал свою неправоту?
Теперь вот кормят "грузовики не выдержит".
Если вы готовы жрать всякий мусор ....