У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
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Shram написав: Очень тяжело по автодороге пускать поезда. Не так ли?
ЖД-мост недостроен, как и контрольно-досмотровые пункты для грузовиков. Потому и их движения нет. Достроят - пустят.
Хватит уже занимать страусиную позицию - голову в песок и отрицать очевидное. Только ещё большими глупцами себя (да и всю Украину) выставляете.
Страусиная позиция это делать вид что пустили грузовой транспорт по мосту. Конечно "контрольно досмотрновые пункты" всему виной.
А кто делает вид что пустили грузовой автотранспорт? Наоборот -вполне официально заявляют - пока не пускаем. Интересно что вы будете говорить когда грузовики поедут по мосту? Хотя... Три года вас кормили чушью из телевизора что "невозможно построить", "снесет ледоходом"," никогда не откроют", "арки не поставят", "опоры арок тонут" и так далее. Построили, не снесло, авто едут - хоть один комментатор признал свою неправоту? Теперь вот кормят "грузовики не выдержит". Если вы готовы жрать всякий мусор ....
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
yanyura написав:Заинтересовало, а что это за эксперт такой, Юрий Медовар? Быстрый поиск выдал: Оффсайт Института водных проблем РАН, где он работает:
Медовар Юрий Анатольевич Должность: старший научный сотрудник Степень: кандидат геолого-минералогических наук Звание: доцент Подразделение: Лаборатории, не объединенные в отделы
Направления научных исследований: подтопление берегов водохранилищ, фильтрационные процессы в зоне аэрации.
Основные публикации: Алифанов В.М., Медовар Ю.А., Юшманов И.О. Прогноз изменения почвенно-гидрологических условий под влиянием антропогенного фактора. В сб. "Проблемы прогнозного почвенно-мелиоративного картографирования и топографо-геодезических изысканий в мелиоративном и водохозяйственном строительстве". М. 1989.
Основные публикации - единственная статья, написанная 28 лет назад, да еще и в соавторстве, да еще и в сборнике, не монография. В своё время я работал в НИИ и знаю, ЧТО пишется в графе "Основные публикации" для значимости научного сотрудника. Не верите мне - спросите у Starikan'а.
Юрий Медовар принял участие в экологической дискуссии
Кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар, старший научный сотрудник ИВП РАН (Лаборатория гидрогеологических проблем и охраны окружающей среды), принял участие в дискуссии на канале sotavizion. Тема обсуждения экспертов – «Мусорный край: свалка в Ядрово».
Дальше еще интереснее - он в одиночку обнаружил залежи урановых руд в Воронежской области, что до него не удавалось никому! Не верите? Смотрите его прямое выступление с 1:22 на https://www.youtube.com/watch?v=8hkoluFGwOI
Вы хотите именно так? Но ведь я с Вами не спорю. После того, как я сознательно ушел из темы о ЛНДР (и она в итоге превратилась из одной из интереснейших и многолюдных на форуме в редкие монологи) я предпочитаю очень тщательно выбирать и темы и собеседников. Увы, но Вы в их круг действительно не входите и именно потому, что примерно год назад Вы обратились ко мне с примерно таким же упреком (по смыслу и формулировке)
Да, именно так, т.к. считаю, что культурный и вежливый человек всегда будет вписывать имя автора в цитируемый текст. Возможно я и неправ, но до сих пор я не встречал на форуме ни одного пользователя (кроме вас), который бы не вставил ник автора цитаты.
Волгарь написав:я предпочитаю очень тщательно выбирать и темы и собеседников. Увы, но Вы в их круг действительно не входите и именно потому, что примерно год назад Вы обратились ко мне с примерно таким же упреком (по смыслу и формулировке)
Этим вы меня обрадовали (честное слово!). А тот случай я помню, это тогда, когда вы для усиления своих слов вставили цифры из двух разных таблиц, выдав их за якобы из одной. Конечно, это было хамством с моей стороны - указать ВАМ(!!!) на вашу фальсификацию фактов.
Волгарь написав:После того, как я сознательно ушел из темы о ЛНДР (и она в итоге превратилась из одной из интереснейших и многолюдных на форуме в редкие монологи)
Вы слишком высокого мнения о своей персоне и своего влияния на форуме.
BBC написав:Киев. Новый автомобильно-железнодорожный мост (Кирпы) как испытывали?
Не подходят черно-белые фотографии с танками? Хорошо. Южный мост в Киеве открыли 25 декабря 1990 года
На Дарницкий мост заганяли железнодорожный состав. И не побоялись, даже несмотря на то, что рукожопые проектировщики из Питера так криво просчитали проект , что прямо при строительстве треснули некоторые опоры моста и их пришлось по месту переделывать.