У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту

yanyura написав:

Оффсайт Института водных проблем РАН

Медовар Юрий Анатольевич

Должность: старший научный сотрудник

Степень: кандидат геолого-минералогических наук

Звание: доцент

Подразделение: Лаборатории, не объединенные в отделы



Направления научных исследований : подтопление берегов водохранилищ, фильтрационные процессы в зоне аэрации.



Основные публикации :

Алифанов В.М., Медовар Ю.А., Юшманов И.О. Прогноз изменения почвенно-гидрологических условий под влиянием антропогенного фактора. В сб. "Проблемы прогнозного почвенно-мелиоративного картографирования и топографо-геодезических изысканий в мелиоративном и водохозяйственном строительстве". М. 1989.

Юрий Медовар принял участие в экологической дискуссии



Кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар, старший научный сотрудник ИВП РАН (Лаборатория гидрогеологических проблем и охраны окружающей среды), принял участие в дискуссии на канале sotavizion. Тема обсуждения экспертов – «Мусорный край: свалка в Ядрово».

он в одиночку обнаружил залежи урановых руд в Воронежской области

Заинтересовало, а что это за эксперт такой, Юрий Медовар?Быстрый поиск выдал:, где он работает:Т.е. у него общее с сейсмологией только "кандидат геолого-минералогических", а так он обычный мелиоратор. Но эксперт по сейсмологии и постройке мостов!Основные публикации - единственная статья, написанная 28 лет назад, да еще и в соавторстве, да еще и в сборнике, не монография. В своё время я работал в НИИ и знаю, ЧТО пишется в графе "Основные публикации" для значимости научного сотрудника. Не верите мне - спросите у'а.Как минимум с 2016 г., им не опубликовано ни одной научной статьи -зато вот еще его экспертное выступление (тот же оффсайт института):Дальше еще интереснее -, что до него не удавалось никому! Не верите? Смотрите его прямое выступление с 1:22 на