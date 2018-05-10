У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту

Додано: Чет 24 тра, 2018 17:46

EKO написав: Ну и конечно нужно задаться вопросом, почему на этот славный мост не пускают грузовики и его фактически не испытывали (ведь то, что назвали испытанием, когда прогнали 8 грузовиков Испытания прошёл: по Крымскому мосту проехали 8 грузовиков https://www.youtube.com/watch?v=JZ4bNIJu60g - это ни о чем )



Испытывают мосты вот как

Саратов - Испытания автодорожного моста Саратов



Ну и конечно нужно задаться вопросом, почему на этот славный мост не пускают грузовики и его фактически не испытывали (ведь то, что назвали испытанием, когда прогнали 8 грузовиков- это ни о чемИспытывают мосты вот как

Вообще-то согласноСтатические испытания6.7 В процессе статических испытаний измеряются параметры напряженно-деформированного состояния в характерных сечениях конструкций.В процессе статических испытаний следует измерять:общие перемещения и деформации сооружения и его частей (пролетных строений, опор и т.д.);относительные деформации, характеризующие напряжения;местные деформации (раскрытие трещин и швов, смещения в соединениях и т.п.).Кроме того, в зависимости от вида конструкций и их состояния и в соответствии с задачами испытаний, могут производиться измерения угловых и взаимных перемещений частей сооружения, усилий в элементах (вантах, шпренгелях) и т.п.(Измененная редакция, Изм. N 1).6.8 В качестве нагрузки при статических испытаниях мостов под рельсовый транспорт следует использовать: локомотивы и подвижной состав железных дорог, поезда метрополитена и трамвая; под нагрузку АБ - автомобили особо большой грузоподъемности; под нагрузку АК - как правило, трех- и четырехосные автомобили полной массой 20-35 т. Пешеходные мосты загружают штучными грузами (блоками, мешками с песком и т.д.) или группами людей.В некоторых случаях (например, при испытании отдельных элементов моста, при определении жесткости конструкции и др.) нагрузка при испытаниях может быть создана домкратами, лебедками, отдельными грузами с фиксацией создаваемых усилий.(Измененная редакция, Изм. N 1).6.9 Усилия, возникающие в несущих элементах автодорожных и городских мостов от испытательной нагрузки, должны зависеть от величины усилий, создаваемых нормативной автомобильной нагрузкой, принятой в проекте, с учетом коэффициента надежности по нагрузке, равного единице, и динамического коэффициента не более:- при приемочных испытаниях: для металлических и композитных мостов - 90%, для железобетонных и сталежелезобетонных мостов - 80%;- при испытаниях эксплуатируемых мостов, рассчитанных по предельным состояниям, - 80%, по допускаемым напряжениям - 100%.При испытаниях сооружений с пониженной несущей способностью и сооружений, на которые отсутствует техническая документация, максимальные усилия от испытательной нагрузки определяют путем расчета по действующим нормативным документам с учетом фактического состояния конструкций.(Измененная редакция, Изм. N 1).6.10 Усилия от испытательной нагрузки должны быть не менее:- в элементах автодорожных и городских мостов - 60% усилий от принятой в проекте нормативной нагрузки с учетом динамического коэффициента;- в элементах мостов под рельсовый и большегрузный транспорт - усилий от наиболее тяжелой обращающейся нагрузки.Статические испытания пешеходных мостов допускается проводить путем построения экспериментальных линий влияния измеряемых параметров.Я не мостовик, но мне кажется, что требований загонять груженые самосвалы или танки нет, а 60-80% нагрузки можно создать меньшим количеством самосвалов имитирующих единичную нагрузку и по линиям влияния определить действительные усилия и перемещения в конструкции, т.к. закон Гука для упругой стадии работает.Кроме того, равномерное распределение самосвалов вовсе не самое невыгодной загружение.Возможно, вы найдете как испытывают мосты при приемке американцы или догнавшие их сейчас финны и китайцы и тогда можно сделать заключение схалтурили россияне при приемке или нет.