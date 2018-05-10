У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
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Shram написав: Очень тяжело по автодороге пускать поезда. Не так ли?
ЖД-мост недостроен, как и контрольно-досмотровые пункты для грузовиков. Потому и их движения нет. Достроят - пустят.
Хватит уже занимать страусиную позицию - голову в песок и отрицать очевидное. Только ещё большими глупцами себя (да и всю Украину) выставляете.
Страусиная позиция это делать вид что пустили грузовой транспорт по мосту. Конечно "контрольно досмотрновые пункты" всему виной.
А кто делает вид что пустили грузовой автотранспорт? Наоборот -вполне официально заявляют - пока не пускаем. Интересно что вы будете говорить когда грузовики поедут по мосту? Хотя... Три года вас кормили чушью из телевизора что "невозможно построить", "снесет ледоходом"," никогда не откроют", "арки не поставят", "опоры арок тонут" и так далее. Построили, не снесло, авто едут - хоть один комментатор признал свою неправоту? Теперь вот кормят "грузовики не выдержит". Если вы готовы жрать всякий мусор ....
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
yanyura написав:Заинтересовало, а что это за эксперт такой, Юрий Медовар? Быстрый поиск выдал: Оффсайт Института водных проблем РАН, где он работает:
Медовар Юрий Анатольевич Должность: старший научный сотрудник Степень: кандидат геолого-минералогических наук Звание: доцент Подразделение: Лаборатории, не объединенные в отделы
Направления научных исследований: подтопление берегов водохранилищ, фильтрационные процессы в зоне аэрации.
Основные публикации: Алифанов В.М., Медовар Ю.А., Юшманов И.О. Прогноз изменения почвенно-гидрологических условий под влиянием антропогенного фактора. В сб. "Проблемы прогнозного почвенно-мелиоративного картографирования и топографо-геодезических изысканий в мелиоративном и водохозяйственном строительстве". М. 1989.
Основные публикации - единственная статья, написанная 28 лет назад, да еще и в соавторстве, да еще и в сборнике, не монография. В своё время я работал в НИИ и знаю, ЧТО пишется в графе "Основные публикации" для значимости научного сотрудника. Не верите мне - спросите у Starikan'а.
Юрий Медовар принял участие в экологической дискуссии
Кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар, старший научный сотрудник ИВП РАН (Лаборатория гидрогеологических проблем и охраны окружающей среды), принял участие в дискуссии на канале sotavizion. Тема обсуждения экспертов – «Мусорный край: свалка в Ядрово».
Дальше еще интереснее - он в одиночку обнаружил залежи урановых руд в Воронежской области, что до него не удавалось никому! Не верите? Смотрите его прямое выступление с 1:22 на https://www.youtube.com/watch?v=8hkoluFGwOI
Вы хотите именно так? Но ведь я с Вами не спорю. После того, как я сознательно ушел из темы о ЛНДР (и она в итоге превратилась из одной из интереснейших и многолюдных на форуме в редкие монологи) я предпочитаю очень тщательно выбирать и темы и собеседников. Увы, но Вы в их круг действительно не входите и именно потому, что примерно год назад Вы обратились ко мне с примерно таким же упреком (по смыслу и формулировке)
Да, именно так, т.к. считаю, что культурный и вежливый человек всегда будет вписывать имя автора в цитируемый текст. Возможно я и неправ, но до сих пор я не встречал на форуме ни одного пользователя (кроме вас), который бы не вставил ник автора цитаты.
Волгарь написав:я предпочитаю очень тщательно выбирать и темы и собеседников. Увы, но Вы в их круг действительно не входите и именно потому, что примерно год назад Вы обратились ко мне с примерно таким же упреком (по смыслу и формулировке)
Этим вы меня обрадовали (честное слово!). А тот случай я помню, это тогда, когда вы для усиления своих слов вставили цифры из двух разных таблиц, выдав их за якобы из одной. Конечно, это было хамством с моей стороны - указать ВАМ(!!!) на вашу фальсификацию фактов.
Волгарь написав:После того, как я сознательно ушел из темы о ЛНДР (и она в итоге превратилась из одной из интереснейших и многолюдных на форуме в редкие монологи)
Вы слишком высокого мнения о своей персоне и своего влияния на форуме.
BBC написав:Киев. Новый автомобильно-железнодорожный мост (Кирпы) как испытывали?
Не подходят черно-белые фотографии с танками? Хорошо. Южный мост в Киеве открыли 25 декабря 1990 года
На Дарницкий мост заганяли железнодорожный состав. И не побоялись, даже несмотря на то, что рукожопые проектировщики из Питера так криво просчитали проект , что прямо при строительстве треснули некоторые опоры моста и их пришлось по месту переделывать.
EKO написав:Ну то что там под дном тектонический разлом, газоносные слои, есть карстовые пустоты и на дне десяток метров ила - это не секрет же никакой. Потеряли там не одну сваю - тоже же было. Будем видеть как 2-3 года перенесет конструкция.
И сколько всего свай потеряли? Что касается частоты сейсмических воздействий, то в Алма-Ате уже прошло 117 лет после намного более разрушительного землетрясения, чем Крымское 1927г. 100-летний цикл не всегда выполняется по часам.
EKO написав:Ну и конечно нужно задаться вопросом, почему на этот славный мост не пускают грузовики и его фактически не испытывали (ведь то, что назвали испытанием, когда прогнали 8 грузовиков Испытания прошёл: по Крымскому мосту проехали 8 грузовиковhttps://www.youtube.com/watch?v=JZ4bNIJu60g - это ни о чем )
Испытывают мосты вот как Саратов - Испытания автодорожного моста Саратов
Вообще-то согласно СП 79.13330.2012 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86 (с Изменением N 1) Статические испытания
6.7 В процессе статических испытаний измеряются параметры напряженно-деформированного состояния в характерных сечениях конструкций.
В процессе статических испытаний следует измерять:
общие перемещения и деформации сооружения и его частей (пролетных строений, опор и т.д.);
местные деформации (раскрытие трещин и швов, смещения в соединениях и т.п.).
Кроме того, в зависимости от вида конструкций и их состояния и в соответствии с задачами испытаний, могут производиться измерения угловых и взаимных перемещений частей сооружения, усилий в элементах (вантах, шпренгелях) и т.п.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
6.8 В качестве нагрузки при статических испытаниях мостов под рельсовый транспорт следует использовать: локомотивы и подвижной состав железных дорог, поезда метрополитена и трамвая; под нагрузку АБ - автомобили особо большой грузоподъемности; под нагрузку АК - как правило, трех- и четырехосные автомобили полной массой 20-35 т. Пешеходные мосты загружают штучными грузами (блоками, мешками с песком и т.д.) или группами людей.
В некоторых случаях (например, при испытании отдельных элементов моста, при определении жесткости конструкции и др.) нагрузка при испытаниях может быть создана домкратами, лебедками, отдельными грузами с фиксацией создаваемых усилий.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
6.9 Усилия, возникающие в несущих элементах автодорожных и городских мостов от испытательной нагрузки, должны зависеть от величины усилий, создаваемых нормативной автомобильной нагрузкой, принятой в проекте, с учетом коэффициента надежности по нагрузке, равного единице, и динамического коэффициента не более:
- при приемочных испытаниях: для металлических и композитных мостов - 90%, для железобетонных и сталежелезобетонных мостов - 80%;
- при испытаниях эксплуатируемых мостов, рассчитанных по предельным состояниям, - 80%, по допускаемым напряжениям - 100%.
При испытаниях сооружений с пониженной несущей способностью и сооружений, на которые отсутствует техническая документация, максимальные усилия от испытательной нагрузки определяют путем расчета по действующим нормативным документам с учетом фактического состояния конструкций.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
6.10 Усилия от испытательной нагрузки должны быть не менее:
- в элементах автодорожных и городских мостов - 60% усилий от принятой в проекте нормативной нагрузки с учетом динамического коэффициента;
- в элементах мостов под рельсовый и большегрузный транспорт - усилий от наиболее тяжелой обращающейся нагрузки.
Статические испытания пешеходных мостов допускается проводить путем построения экспериментальных линий влияния измеряемых параметров.
Я не мостовик, но мне кажется, что требований загонять груженые самосвалы или танки нет, а 60-80% нагрузки можно создать меньшим количеством самосвалов имитирующих единичную нагрузку и по линиям влияния определить действительные усилия и перемещения в конструкции, т.к. закон Гука для упругой стадии работает. Кроме того, равномерное распределение самосвалов вовсе не самое невыгодной загружение. Возможно, вы найдете как испытывают мосты при приемке американцы или догнавшие их сейчас финны и китайцы и тогда можно сделать заключение схалтурили россияне при приемке или нет.
slavek написав:и тогда можно сделать заключение схалтурили россияне при приемке или нет
Да мне лично пофигу на мост, я по нему не поеду. А время покажет. У Гитлера и Сталина не вышло. Лично по мне, так лучше пусть стоит и сосет каждый год на эксплуатац. расходы сотни миллионов руб. Если обвалится на фарватер, то хуже всем будет. Я лишь написал, что нельзя отбрасывать факторы, которые в скором времени повлияют на мост. Посмотрим, когда запустят фуры по мосту, тем более жд составы. Они и проведут испытания
Shram написав:Три года вас кормили чушью из телевизора что "невозможно построить"
Вот это и есть голимый ватный вброс. Манипулирование понятиями. Построить мост можно - вопрос в его полноценной эксплуатации. Все знают начатый гитлером мост был достроен союзом в 44 году. Его последователь вова последовал его стопам и в этом. Вопрос в том что нормально эксплуатировать его не получилось - в 45-ом мост снесло. И что мы видим - не нормальных испытаний построенного моста , кроме прогнанных попрожняком камазов - ни разрешения на проезд грузовому транспорту. Это о многом говорит уже сейчас, только не вате которой все божья роса.