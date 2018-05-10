У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту

EKO написав:
Да мне лично пофигу на мост, я по нему не поеду. А время покажет. У Гитлера и Сталина не вышло.
1-й начал,2-й продолжил как временный мост,не говоря о том, что методы расчета и технологии за 73 года немного изменились
EKO написав:
Лично по мне, так лучше пусть стоит и сосет каждый год на эксплуатац. расходы сотни миллионов руб.
Откуда такие цифры и для чего?
EKO написав:
Я лишь написал, что нельзя отбрасывать факторы, которые в скором времени повлияют на мост.
Т.е. ни проектанты, ни строители о них не подозревают?
EKO написав:
Посмотрим, когда запустят фуры по мосту, тем более жд составы. Они и проведут испытания
Почему только эта нагрузка?
А как же сейсмика, ветер, ледоходы?
Их какими фурами смоделировать?