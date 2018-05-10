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У Росії назвали головну
небезпеку для Керченського мосту

У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
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  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 19:39

  EKO написав:Да мне лично пофигу на мост, я по нему не поеду. А время покажет. У Гитлера и Сталина не вышло.

1-й начал,2-й продолжил как временный мост,не говоря о том, что методы расчета и технологии за 73 года немного изменились


  EKO написав: Лично по мне, так лучше пусть стоит и сосет каждый год на эксплуатац. расходы сотни миллионов руб.

Откуда такие цифры и для чего?


  EKO написав: Я лишь написал, что нельзя отбрасывать факторы, которые в скором времени повлияют на мост.


Т.е. ни проектанты, ни строители о них не подозревают?

  EKO написав: Посмотрим, когда запустят фуры по мосту, тем более жд составы. Они и проведут испытания 8)


Почему только эта нагрузка?
А как же сейсмика, ветер, ледоходы?
Их какими фурами смоделировать?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 19:42

  Surfer написав:И что мы видим - не нормальных испытаний построенного моста , кроме прогнанных попрожняком камазов - ни разрешения на проезд грузовому транспорту. Это о многом говорит уже сейчас, только не вате которой все божья роса.


А вы, конечно, мостовик, и знаете что такое "нормальные" испытания.
Как нужно было, выстроить как на картинке камазы с танками и поехать? С какой скоростью и как,гуськом?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:01

  Surfer написав:Вопрос в том что нормально эксплуатировать его не получилось - в 45-ом мост снесло. И что мы видим - не нормальных испытаний построенного моста , кроме прогнанных попрожняком камазов - ни разрешения на проезд грузовому транспорту.


У нас по-моему в сотни раз больше волнуются за судьбу этого моста. В России такое чувство, кроме Медовара, полное олимпийское спокойствие. Хотя деньги там их, вот пусть и парятся за судьбу моста. Мне лично по фиг. В любом случае, как сказал Порошенко, мост еще пригодится, пусть стоит.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 05:26

  freeze написав: В любом случае, как сказал Порошенко, мост еще пригодится, пусть стоит.


Для этого персонажа чаще лучше молчать чем говорить
back in USSR
slavek
 
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