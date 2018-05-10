У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
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Surfer написав:И что мы видим - не нормальных испытаний построенного моста , кроме прогнанных попрожняком камазов - ни разрешения на проезд грузовому транспорту. Это о многом говорит уже сейчас, только не вате которой все божья роса.
А вы, конечно, мостовик, и знаете что такое "нормальные" испытания. Как нужно было, выстроить как на картинке камазы с танками и поехать? С какой скоростью и как,гуськом?
Surfer написав:Вопрос в том что нормально эксплуатировать его не получилось - в 45-ом мост снесло. И что мы видим - не нормальных испытаний построенного моста , кроме прогнанных попрожняком камазов - ни разрешения на проезд грузовому транспорту.
У нас по-моему в сотни раз больше волнуются за судьбу этого моста. В России такое чувство, кроме Медовара, полное олимпийское спокойствие. Хотя деньги там их, вот пусть и парятся за судьбу моста. Мне лично по фиг. В любом случае, как сказал Порошенко, мост еще пригодится, пусть стоит.