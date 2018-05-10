У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
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Surfer написав:И что мы видим - не нормальных испытаний построенного моста , кроме прогнанных попрожняком камазов - ни разрешения на проезд грузовому транспорту. Это о многом говорит уже сейчас, только не вате которой все божья роса.
А вы, конечно, мостовик, и знаете что такое "нормальные" испытания. Как нужно было, выстроить как на картинке камазы с танками и поехать? С какой скоростью и как,гуськом?
Surfer написав:Вопрос в том что нормально эксплуатировать его не получилось - в 45-ом мост снесло. И что мы видим - не нормальных испытаний построенного моста , кроме прогнанных попрожняком камазов - ни разрешения на проезд грузовому транспорту.
У нас по-моему в сотни раз больше волнуются за судьбу этого моста. В России такое чувство, кроме Медовара, полное олимпийское спокойствие. Хотя деньги там их, вот пусть и парятся за судьбу моста. Мне лично по фиг. В любом случае, как сказал Порошенко, мост еще пригодится, пусть стоит.
Читая некоторые посты, невольно вспоминается легенда о том, как после взятия Ниеншанца ,утопив в болоте Заячьего острова ботфорт, Петр I, сидя на берегу и суша чулок, молвил: - Здесь будет город заложен. И началось строительство С-Пб. Возможно в 1701-ом году так и было. Но сейчас любой строительство (а тем более такое уникальное) начинается с ТЭО, которое должно ответить на 2 главных вопроса: - возможно ли в принципе построить объект. - сколько он будет стоить. Обязательным разделом ТЭО является глава Инженерные изыскания, где на основании изучения свойств грунтов делается вывод об их несущей способности. В случае с Крымским мостом они наверняка опирались на многочисленные исследования, проведенные еще во времена СССР (уже тогда велась проработка подобного проекта) После утверждения ТЭО делается Рабочий проект тоже с обязательной главой, в которой ДЕТАЛЬНО (т.е. с бурением и взятием проб грунта исследуется этот же вопрос). То же относится и к расчету несущей способности сооружения. В принципе, расчет нагрузки от движущегося транспорта по ферменной конструкции - стандартная рассчетно-графическая работа для третьекурсника, изучающего Строительную механику. 75 лет назад полностью рассчитать объект, подобный Крымскому мосту, не смог бы даже целый институт механики. А сейчас - задач для небольшого отдела. И не просто рассчитать, но и смоделировать напряжения в каждом из десятков тысяч узлов в 3D. Поэтому, мягко говоря, странно читать, что к строительству подобного сооружения приступили буквально ПО СВИСТКУ, не представляя последствий и без детальной проработки.