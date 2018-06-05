У Росії назвали головну небезпеку для Керченського мосту
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Sommer написав:Сплошь заграничный импорт? Вот как хорошо живут строители... Или все-таки советский задел используется?
Какой задел - экскаваторы ЭО-2621А , на базе тракторов ЮМЗ,башенные краны КБ и автобетоносмесители СБ на шасси КамАЗ? Так их давно нет. И что такое был "советский задел" -передранная импортная техника худшего качества.
Sommer написав:Сплошь заграничный импорт? Вот как хорошо живут строители... Или все-таки советский задел используется?
Какой задел - экскаваторы ЭО-2621А , на базе тракторов ЮМЗ,башенные краны КБ и автобетоносмесители СБ на шасси КамАЗ? Так их давно нет. И что такое был "советский задел" -передранная импортная техника худшего качества.
Т.е. сейчас на стройках "нищей Украины" используется сплошь заграничная техника, никаких советских остатков?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
600-метровая башня в Шанхае посерьезнее будет чем Крымский мост, а грунты и сейсмика там не лучше.
Впечатляющие примеры есть и поближе.
«Ла́хта-центр» — строящийся в Лахте, исторической части Приморского района Санкт-Петербурга, общественно-деловой комплекс, ключевым объектом которого будет штаб-квартира государственного концерна «Газпром». Комплекс включает небоскрёб и многофункциональное здание (МФЗ), разделённое атриумом на Южный и Северный блоки. Общая площадь помещений — 400 тыс. м². Полностью завершить проект планируется в 3 квартале 2018 года[10]. Небоскрёб стал самым северным в мире и самым высоким в России и Европе: он на 88 метров превосходит московский небоскрёб «Башня Федерация», хотя по этажности уступает ему и строящемуся 100-этажному 435-метровому грозненскому небоскрёбу «Ахмат-тауэр». Если же брать абсолютную высоту, то Лахта-центр занимает второе место среди самых высоких сооружений России и Европы, уступая лишь 540-метровой Останкинской телебашне. Высота здания составляет 462 метра при 87 этажах, причём 117,75 метра приходится на шпиль из металлоконструкций весом более 2000 тонн.
И с грунтами там были проблемы почище, чем у моста - 670 тыс. т фактически на болоте. Но их решили
Общее количество буронабивных свай — 2080. Они создают свайное поле «Лахта-центра». Из них 264 сваи диаметром в 2 м каждая — под зданием башни, 848 свай диаметром 1,2 м — под многофункциональным зданием и аркой, 968 свай диаметром в 60 см — под стилобат (подземная парковка) Осадка в центральной части здания будет больше, чем по периферии – чтобы компенсировать образование «чаши», использовались сваи разной длины: 65 м в центре здания и 55 м по периметру. Поскольку сваи забуривались с уровня земной поверхности, они получились на 17 м длиннее, чем требуется, – 72 и 82 м[