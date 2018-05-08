Закупівля 55 вертольотів для потреб МВС та ДержНС у французької Airbus Helicopters обійдеться Україні в 475 млн євро.
Дивися повний текст Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 16:06
Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро.
Додано: Сер 23 тра, 2018 16:06
Это еще один из аспектов Евроинтеграции. Франция - вертолеты, а Украина - рапс. Очередной вклад в Украинское авиастроение.
Додано: Сер 23 тра, 2018 16:20
Капець .... Невже нема куда діти держ. бюджет!(
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
Додано: Сер 23 тра, 2018 16:20
100%!
Не будь байдужим, ПІДТРИМАЙ:
https://petition.president.gov.ua/petition/44754 Та вислови думку: https://forum.finance.ua/topic215622.html
Додано: Сер 23 тра, 2018 16:31
Зачем стране, у которой не работает нормально правоохранительная система и наладим дышит экономика, вертолеты?? Для медицинских целей - тут понятно. А так...
Додано: Сер 23 тра, 2018 16:32
Не успели проглотить вклад в тепловозостоение от GP США, как уже вклад в вертолетостроение из Франции подоспел.Как говорится:"Наш пострел везде успел".
Додано: Сер 23 тра, 2018 16:41
Re: вертольоти з Франції
Платить будем и за вертолеты и за кредит.
А украинское развивать на какие шиши и когда?...
Додано: Сер 23 тра, 2018 17:31
nik1, і це нормально - Україна експортує те, що користується попитом. І імпортує те, що не виробляє. Україна не виробляє (і ніколи не виробляла) вертольоти - як і пеерважна більшість країн світу. Тому їх закупівля логічна і виправдана. А зрадофіли хай істерять далі, така їх сумна доля.
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