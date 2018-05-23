Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро
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Sharpe написав:Kudrjavuy, не розповідайте дурниць. Вертоліт МСБ-2 "Надія", "піднятий Мотор Січчю" - це радянський Мі-2 з новим двигуном. Вертоліт, якому більше ніж 50 років. Це все одно що поставити новий двигун на жигулі-копійку і розповідати "ми випустили новий автомобіль". Але я бажаю всіляких успіхів приватній компанії Мотор Січ - якщо на цей вертоліт буде попит, це чудово.
Ваши познания в авиации, и транспортном машиностроении поражают "своей глубиной", не было ли бы Вам корректнее себя чувствовать на "форуме: по посадкам и выращивании картофеля"? Или в конечном итоге делиться с остальными методами сбора и уничтожения колорадского жука в зоне теплого и засушливого климата?
А Вы влазите сразу в тему, "как украсть миллиард" в Украине, его вывести, легализовать и обналичить....
Торговать Родиной - для большинства самый высокоприбыльный бизнес.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 23 тра, 2018 19:33, всього редагувалось 3 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Не очень понял логику. Воюем на войне, а новые вертолеты почему то покупают для МВД, а для армии упорно "восстанавливают" 40-50 летний металлолом, покупая в 2 цены и через три офшорки лопасти в рф
Причем, ладно бы Тигр, Пуму или Кайманов бы заказали - такие точно не стояли бы без дела,но ведь судя по моделям, купили транспортники-жоповозки разных размеров модификаций. Зачем на это тратить 15 миллиардов гривень?
Для шоу красивой картинки вертолеты МИ уже не катят?
Sharpe написав:Kudrjavuy, не розповідайте дурниць. Вертоліт МСБ-2 "Надія", "піднятий Мотор Січчю" - це радянський Мі-2 з новим двигуном. Вертоліт, якому більше ніж 50 років. Це все одно що поставити новий двигун на жигулі-копійку і розповідати "ми випустили новий автомобіль".
Поправлю только - не в жигули-копейку (1970 год начала выпуска), а в горбатый запорожец (1960 год выпуска). Ибо сам МИ-2 это 1962 год начала выпуска вертолетов.
И да, нечего по волосам рыдать потерявши голову. Нет уже украинского вертолетостроения. Как и автостроения, и самолетостроения, и судостроения и так далее. Забыли что ли что было властью сказано? Аграрная держава. Забудьте про иное.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
EKO написав:Воюем на войне, а новые вертолеты почему то покупают для МВД,
Так выборы скоро, война керманычам угрозу не несет, а вот отрыв от кормушки бюджетной.. Они прекрасно понимают что без махинаций им там не усидеть.. а с жульничеством.. народ то не дурной совсем уж .. вот и готовятся.