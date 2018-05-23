Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро

Додано: Чет 24 тра, 2018 09:58

buratinyo написав: Чтобы понять лучше что происходит сейчас в правительстве достаточно вспомнить то, что каждому украинцу памятно, но не до конца понятно.



Например, практика управления при Горбачеве.



1. Борьба за повышение уровня экономики в стране, типа, экономика должна быть экономной. Чем закончилось? Подменой понятий. Выручку от экспорта нефти направили на закупку импортных товаров легкой промышленности вместо того, чтобы развивать собственную (а вернее уделить внимание модным тенденциям в мире) Чтобы понять лучше что происходит сейчас в правительстве достаточно вспомнить то, что каждому украинцу памятно, но не до конца понятно.Например, практика управления при Горбачеве.1. Борьба за повышение уровня экономики в стране, типа, экономика должна быть экономной. Чем закончилось? Подменой понятий. Выручку от экспорта нефти направили на закупку импортных товаров легкой промышленности вместо того, чтобы развивать собственную (а вернее уделить внимание модным тенденциям в мире)

buratinyo написав: 2. Борьба с пьянством. Чем закончилось? Подменой понятий. Вырублены высококачественные виноградники, подсаживание населения на суррогат, скрытая реклама пьянства по телевидению. Результат - рост числа дегенератов, рост смертности от алкоголизма, падение производительности по всей стране. 2. Борьба с пьянством. Чем закончилось? Подменой понятий. Вырублены высококачественные виноградники, подсаживание населения на суррогат, скрытая реклама пьянства по телевидению. Результат - рост числа дегенератов, рост смертности от алкоголизма, падение производительности по всей стране.

buratinyo написав: Теперь из нынешних реалий.

3. Немного свежего - тотальная борьба народа с "беркутом", милицией, со всеми действующими структурами власти. Результат - внешняя агрессия, захват территории, имеющей стратегическое значение. Теперь из нынешних реалий.3. Немного свежего - тотальная борьба народа с "беркутом", милицией, со всеми действующими структурами власти. Результат - внешняя агрессия, захват территории, имеющей стратегическое значение.

buratinyo написав: 4. Борьба с коррупцией. Результат уже виден, но не всем пока. Но он заключается в настоящем предательстве экономических интересов Украины. Украина как государстве на долговой кредитной игле, производство крайне необходимых для государственной безопасности высокотехнологичных товаров с высокой добавочной стоимостью полностью уничтожено. Без собственного производства оружия и его носителей мы являемся приблизительно такой же страной на международной арене и с таким же отношением к себе как к пропащему алкоголику в изысканном обществе. 4. Борьба с коррупцией. Результат уже виден, но не всем пока. Но он заключается в настоящем предательстве экономических интересов Украины. Украина как государстве на долговой кредитной игле, производство крайне необходимых для государственной безопасности высокотехнологичных товаров с высокой добавочной стоимостью полностью уничтожено. Без собственного производства оружия и его носителей мы являемся приблизительно такой же страной на международной арене и с таким же отношением к себе как к пропащему алкоголику в изысканном обществе.

buratinyo написав: 5. Реформа здравоохранения. Тут вообще-то абсолютно полный пи**. Врачей уничтожают морально, вместо них берут продавцов лекарств, которые абсолютно не лечат. 5. Реформа здравоохранения. Тут вообще-то абсолютно полный пи**. Врачей уничтожают морально, вместо них берут продавцов лекарств, которые абсолютно не лечат.

buratinyo написав: Что надо делать? Что надо делать?

buratinyo написав: 1. Отказаться от внешних кредитов. Заморозить при необходимости выплату ранее полученных. Основание для этого военная операция, проводимая на территории Украины.

Кредиты вредны Украине. Никто не сможет доказать их полезность так как гривна все равно девальвировала в 3,5 раза с 2014 года и это при ожидаемом общем падении экспорта в 2,5 раза в результате украинской туповатой игры с прожженными дельцами из ЕС. 1. Отказаться от внешних кредитов. Заморозить при необходимости выплату ранее полученных. Основание для этого военная операция, проводимая на территории Украины.Кредиты вредны Украине. Никто не сможет доказать их полезность так как гривна все равно девальвировала в 3,5 раза с 2014 года и это при ожидаемом общем падении экспорта в 2,5 раза в результате украинской туповатой игры с прожженными дельцами из ЕС.

buratinyo написав: Если Порошеноко и ко не смогли предположить такой сценарий развития для Украины, который в принципе лежал на поверхности для практически любого государственного специалиста даже ниже среднего уровня, то им место точно не на троне. Отсутствие стратегического мышления у руководства страны опаснее, чем наличие рядом агрессивного соседа. Вывод: депутатом вр может быть лишь доктор экономических наук. Необходимо срочного создание Рады экономической безопасности задача которой - формирование стратегии экономического развития страны. Все проекты законов должны получать ее одобрение. Срочно активизировать прокуратуру на поимку и наказания виновных по статье Криминального кодекса - нанесение экономического ущерба государству. В качестве наказания добавить возможность службы во штрафных батальонах в зоне ведения боевых действий. Параллельно прекратить фикцию по созданию анти-коррупционного суда в Украине, как таковую, что дискредитирует систему наказаний в Украине. Если Порошеноко и ко не смогли предположить такой сценарий развития для Украины, который в принципе лежал на поверхности для практически любого государственного специалиста даже ниже среднего уровня, то им место точно не на троне. Отсутствие стратегического мышления у руководства страны опаснее, чем наличие рядом агрессивного соседа. Вывод: депутатом вр может быть лишь доктор экономических наук. Необходимо срочного создание Рады экономической безопасности задача которой - формирование стратегии экономического развития страны. Все проекты законов должны получать ее одобрение. Срочно активизировать прокуратуру на поимку и наказания виновных по статье Криминального кодекса - нанесение экономического ущерба государству. В качестве наказания добавить возможность службы во штрафных батальонах в зоне ведения боевых действий. Параллельно прекратить фикцию по созданию анти-коррупционного суда в Украине, как таковую, что дискредитирует систему наказаний в Украине.

Товары были, только делали их "цеховики" - съел их Андропов.Не легализовал - а съел всю систему и перевёл её под криминал.пошла в дело "Андроповка" - полность уничтожен высокоприбыльный казённый бизнес.(уникальный в мировой практике, к которому сейчас стремятся все развитые страны)У Вас вероятно искривлено восприятие: "народ" шел против системного криминала с жесткой вертикалью власти и постоянным кидаловом.Открытым и публичным.В стране, где 80% - не видят себя нужными, свои знания, умения, опыт,.....Коррупция внутри страны это процесс самоуничтожения - должна существовать диктатура Закона!Не городите глупости! Как раз имея своё нельзя исключаться из мирового процесса совершенствования. Должен идти мировой процесс развития!(и в кое, чем мы были не последние)Мы сегодня "борьбу с коррупцией" имеем только среди "борцунов по отжиманию", но не Государственную политику.Врачей никогда не было, когда в них была острая необходимость.Всё продажное до Неприличия.- Честно работать!Полный бред.Деньги дают все, только за них нужно платить - нужно иметь свой рынок. В Украине не существует рынка - есть интересы "решал".Просто не нужен "Антикоррупционный суд", но для этого уже сегодня нужно, как в военное время развешивать на фонарных столбах всех калядныков и вымогателей.А это ключевые фигуры системы.Как ни цинично звучит, но... Нужны просто честные депутаты, Давашие Присягу народу Украины.Имнно беспросветная коррупция полностью превращает Украину в "Белую Африку". Где не работает Конституция,,..... - работает только "Царь". Население уже оказалось - лишним. Плодятся не производства, а конторы "решал", что с честными и заискивающими глазами смотрят в твой карман.