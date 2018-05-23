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Вертольоти з Франції коштуватимуть
Україні 475 млн євро

Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:26

Re: сначала

  olegpm16 написав:наехали на Мотор-Сич (производят вертолёты), а потом затарились во Франции. Очень патриотично!

Сколько стран производят вертолеты? А сколько стран их покупает?)
купить - легко!
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:27

  olegpm16 написав:Сначала наехали на Мотор-Сич (производят вертолёты), а потом затарились во Франции. Очень патриотично!!!

1. закупать в Украине - положено платить за разработку модели.(дорого)
2. закупить во Франции - доступно - эксплуатация высосет всё за 5 лет, но ещё необходимо будет возвращать деньги.
Т.Е. свои окупятся не ранее, чем через 5 лет, а что дальше - всем пох....
"- За чей счёт банкет?"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:28

Re: мысль

  olegpm16 написав:Пусть лучше вместо приусов бьют вертолёты. Так надёжней!

Они же дети. глупые
а начальство в приус не помещается
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:33

Re: 5 лет

  Kudrjavuy написав:1. закупать в Украине - положено платить за разработку модели.(дорого)
2. закупить во Франции - доступно - эксплуатация высосет всё за 5 лет, но ещё необходимо будет возвращать деньги.
Т.Е. свои окупятся не ранее, чем через 5 лет
"- За чей счёт банкет?"

Дорого - это легко. Не просто дорого - а очень долго дорого. И сначала украинский продукт, а потом деньги.
sal
 
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