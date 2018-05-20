Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк на засіданні уряду.
Дивися повний текст ЄС може запровадити економічні санкції проти України — Мінфін.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 16:48
ЄС може запровадити економічні санкції проти України —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄС може запровадити економічні санкції проти України — Мінфін.
Додано: Сер 23 тра, 2018 16:48
Дови@обувались?Це повинно було статись.Питання часу.І цей час настав.
Додано: Сер 23 тра, 2018 17:24
Давно пора!!!
Только убедительная просьба - под санкции не государство, но его керманычей.
РОШЕН
ФУФЛО
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