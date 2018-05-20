RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ЄС може запровадити економічні
санкції проти України —...

ЄС може запровадити економічні санкції проти України —...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:48

ЄС може запровадити економічні санкції проти України —...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк на засіданні уряду.

Дивися повний текст ЄС може запровадити економічні санкції проти України — Мінфін.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82107
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:48

Дови@обувались?Це повинно було статись.Питання часу.І цей час настав.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1246
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 17:24

Давно пора!!!
Только убедительная просьба - под санкции не государство, но его керманычей.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
Повідомлень: 343
З нами з: 27.05.15
Подякував: 92 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 17:41

Очевидная перемога "реформаторов" :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5533
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3608 раз.
Подякували: 1104 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:10

главреХформатору)) перед выборами только под санкции попасть осталось)).
Джон
 
Повідомлень: 291
З нами з: 16.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:04

  swan forever написав:Давно пора!!! Только убедительная просьба - под санкции не государство, но его керманычей.

А смысл это делать, если налог на прибыль будет заменен на налогом на выведенный капитал?
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 585
З нами з: 27.08.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 07:01

Молодцы, просто нечего сказать. Сами требовали санкций против России, сами напару и получат.
link654
 
Повідомлень: 425
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН прогнозують скорочення населення України до рівня... 1, 2, 3, 4
R2 » Нед 20 тра, 2018 15:11
35 2618
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 14:09
sal
ВВП України зростає дев'ять кварталів поспіль, - Кубів 1, 2
R2 » Пон 21 тра, 2018 13:30
12 588
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 тра, 2018 13:54
antey1969
У НБУ розповіли, коли російські банки підуть з України
R2 » Пон 21 тра, 2018 16:11
3 204
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 тра, 2018 10:52
PSPoldman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.