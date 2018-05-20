RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ЄС може запровадити економічні
санкції проти України —...

ЄС може запровадити економічні санкції проти України —...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:48

ЄС може запровадити економічні санкції проти України —...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк на засіданні уряду.

Дивися повний текст ЄС може запровадити економічні санкції проти України — Мінфін.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82122
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:48

Це повинно було статись.Питання часу.І цей час настав.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1246
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 17:24

Давно пора!!!
Только убедительная просьба - под санкции не государство, но его керманычей.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
Повідомлень: 343
З нами з: 27.05.15
Подякував: 92 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 17:41

Очевидная перемога "реформаторов" :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5546
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3614 раз.
Подякували: 1108 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:10

главреХформатору)) перед выборами только под санкции попасть осталось)).
Джон
 
Повідомлень: 290
З нами з: 16.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:04

  swan forever написав:Давно пора!!! Только убедительная просьба - под санкции не государство, но его керманычей.

А смысл это делать, если налог на прибыль будет заменен на налогом на выведенный капитал?
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 585
З нами з: 27.08.15
Подякував: 294 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:30

Re: ЄС може запровадити економічні санкції проти України —..

“Мы должны до 28 июня подписать многостороннюю конвенцию о выполнении мер, которые касаются соглашений об налогообложении, это так называемый MLI. Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров еще в декабре прошлого года”, – заявил Данилюк.

“Я все еще жду полномочий, которые дадут мне возможность это подписать. Это последний шанс для Украины присоединиться к этому соглашению. Его еще нужно будет ратифицировать. Этот процесс должен быть завершен до конца года. Если это не будет сделано – будет существовать риск применения против Украины экономических санкций со стороны Европейского союза”

решение о подписании было принято еще в прошлом году.
подпишут до 28 июня.
ратифицируют до конца года.
чего все так возбудились? от слова "санкции"?
Pegasmaster
 
Повідомлень: 447
З нами з: 10.05.17
Подякував: 92 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Елена354, headshaker, Pegasmaster і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
WebMoney потрапила до списку санкцій РНБО України
R2 » Чет 24 тра, 2018 12:51
2 73
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 тра, 2018 14:13
N0mad
В ООН прогнозують скорочення населення України до рівня... 1, 2, 3, 4
R2 » Нед 20 тра, 2018 15:11
35 2624
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 14:09
sal
ВВП України зростає дев'ять кварталів поспіль, - Кубів 1, 2
R2 » Пон 21 тра, 2018 13:30
12 591
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 тра, 2018 13:54
antey1969

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4898)
24.05.2018 15:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.