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ЄС може запровадити економічні санкції проти України —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 тра, 2018 16:48
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк на засіданні уряду.
Дивися повний текст ЄС може запровадити економічні санкції проти України — Мінфін
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R2
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Додано: Сер 23 тра, 2018 16:48
Це повинно було статись.Питання часу.І цей час настав.
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sena_2008atp
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Додано: Сер 23 тра, 2018 17:24
Давно пора!!!
Только убедительная просьба - под санкции не государство, но его керманычей.
РОШЕН
ФУФЛО
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swan forever
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Додано: Сер 23 тра, 2018 17:41
Очевидная перемога "реформаторов"
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 23 тра, 2018 20:10
главреХформатору)) перед выборами только под санкции попасть осталось)).
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Джон
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Додано: Сер 23 тра, 2018 22:04
swan forever написав:
Давно пора!!! Только убедительная просьба - под санкции не государство, но его керманычей.
А смысл это делать, если налог на прибыль будет заменен на налогом на выведенный капитал?
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locustsucol
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Додано: Чет 24 тра, 2018 14:30
“Мы должны до 28 июня подписать многостороннюю конвенцию о выполнении мер, которые касаются соглашений об налогообложении, это так называемый MLI. Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров еще в декабре прошлого года”, – заявил Данилюк.
“Я все еще жду полномочий, которые дадут мне возможность это подписать. Это последний шанс для Украины присоединиться к этому соглашению. Его еще нужно будет ратифицировать. Этот процесс должен быть завершен до конца года. Если это не будет сделано – будет существовать риск применения против Украины экономических санкций со стороны Европейского союза”
решение о подписании было принято еще в прошлом году.
подпишут до 28 июня.
ратифицируют до конца года.
чего все так возбудились? от слова "санкции"?
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Pegasmaster
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