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Заробітчани зможуть не платити
компаніям з працевлаштування

Заробітчани зможуть не платити компаніям з працевлаштування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 19:35

Заробітчани зможуть не платити компаніям з працевлаштування

Пропонуємо до обговорення:
Документ доволі суперечливий і неоднозначний.

Дивися повний текст Заробітчани зможуть не платити компаніям з працевлаштування.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 19:35

Проблема в том, что люди которые пишут этот закон никогда не были трудоустроены зарубежом и ни в зуб ногой как это происходит. По идее их должны консультировать профильные специалисты министерств и ведомств, но они тоже никогда не были трудоустроены за рубежом. В итоге все думают что они понимают как это проиходит, но это не так, поэтому эти законы как слон в посудной лавке - вред и никакой помощи.
Dear_Sir
 
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