Документ доволі суперечливий і неоднозначний.
Дивися повний текст Заробітчани зможуть не платити компаніям з працевлаштування.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 19:35
Заробітчани зможуть не платити компаніям з працевлаштування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заробітчани зможуть не платити компаніям з працевлаштування.
Додано: Сер 23 тра, 2018 19:35
Проблема в том, что люди которые пишут этот закон никогда не были трудоустроены зарубежом и ни в зуб ногой как это происходит. По идее их должны консультировать профильные специалисты министерств и ведомств, но они тоже никогда не были трудоустроены за рубежом. В итоге все думают что они понимают как это проиходит, но это не так, поэтому эти законы как слон в посудной лавке - вред и никакой помощи.
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