RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українська залізниця
отримає 300 млн євро від...

Українська залізниця отримає 300 млн євро від...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:11

Українська залізниця отримає 300 млн євро від...

Пропонуємо до обговорення:
Найближчим часов в економіку Миколаївської області надійдуть 300 млн євро від Європейського інвестиційного банку.

Дивися повний текст Українська залізниця отримає 300 млн євро від Європейського інвестиційного банку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82101
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:11

Ну и, по традиции, ждем очередного повышения цен на билеты, грузоперевозки и т.д.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1240
З нами з: 22.10.11
Подякував: 158 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234, Деньги і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро 1, 2
R2 » Сер 23 тра, 2018 16:06
13 414
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 20:29
Джон
Українська криптовалюта Karbo увійшла в топ-10 світових...
R2 » Вів 22 тра, 2018 12:51
4 120
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 тра, 2018 13:44
antey1969
Кабмін залучить 75 мільйонів євро для підвищення безпеки...
R2 » П'ят 18 тра, 2018 16:00
7 226
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 тра, 2018 03:19
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56385)
23.05.2018 21:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.