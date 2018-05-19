Найближчим часов в економіку Миколаївської області надійдуть 300 млн євро від Європейського інвестиційного банку.
Дивися повний текст Українська залізниця отримає 300 млн євро від Європейського інвестиційного банку.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 20:11
Українська залізниця отримає 300 млн євро від...
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Дивися повний текст Українська залізниця отримає 300 млн євро від Європейського інвестиційного банку.
Додано: Сер 23 тра, 2018 20:11
Ну и, по традиции, ждем очередного повышения цен на билеты, грузоперевозки и т.д.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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