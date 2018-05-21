Таку думку висловив голова Комітету економістів України Андрій Новак.
Дивися повний текст Удар по цінах та новий курс долара: Новак розповів, що чекає українців.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 20:13
Удар по цінах та новий курс долара: Новак розповів, що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Удар по цінах та новий курс долара: Новак розповів, що чекає українців.
Додано: Сер 23 тра, 2018 20:15
Смотрим на годовые ставки по депо в грн. Если они равны на сегодня 15%, то и инфляция будет 15%, а никак не 9%. Вот и все расчеты.
Додано: Сер 23 тра, 2018 20:17
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