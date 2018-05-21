RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Удар по цінах та новий курс
долара: Новак розповів, що...

Удар по цінах та новий курс долара: Новак розповів, що...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:13

Удар по цінах та новий курс долара: Новак розповів, що...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

Дивися повний текст Удар по цінах та новий курс долара: Новак розповів, що чекає українців.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82101
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:13

шел 5 год рехформ..
Джон
 
Повідомлень: 291
З нами з: 16.03.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:15

Смотрим на годовые ставки по депо в грн. Если они равны на сегодня 15%, то и инфляция будет 15%, а никак не 9%. Вот и все расчеты.
Watcher
 
Повідомлень: 1928
З нами з: 31.05.09
Подякував: 195 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:17

  Джон написав:шел 5 год рехформ..

Тут сейчас подтянуться и гневно скажут, что шел 5й год войны со всеми вытекающими...
Watcher
 
Повідомлень: 1928
З нами з: 31.05.09
Подякував: 195 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234, Деньги і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Голова НБУ пояснив, чому курс гривні зміцнюється третій...
R2 » Вів 22 тра, 2018 14:10
5 252
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 07:38
Sharpe
Новий закон "Про валюту": що дасть українцям зняття...
R2 » Вів 22 тра, 2018 12:37
2 110
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 тра, 2018 17:01
myshapiton
Порошенко розповів про долю "грошей Януковича"
R2 » Пон 21 тра, 2018 10:43
2 117
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 тра, 2018 18:47
max_us_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56385)
23.05.2018 21:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.