Таку думку висловив голова Комітету економістів України Андрій Новак.
Дивися повний текст Удар по цінах та новий курс долара: Новак розповів, що чекає українців.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 20:13
Удар по цінах та новий курс долара: Новак розповів, що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Удар по цінах та новий курс долара: Новак розповів, що чекає українців.
Додано: Сер 23 тра, 2018 20:15
Смотрим на годовые ставки по депо в грн. Если они равны на сегодня 15%, то и инфляция будет 15%, а никак не 9%. Вот и все расчеты.
Додано: Сер 23 тра, 2018 20:17
Додано: Сер 23 тра, 2018 23:00
Маленький факт для розуміння. Восени 2013-взимку 14 року на українських ділових каналах були два "експерти по виклику", які за першим покликом прибігали озвучувати будь-яку інформацію на користь Януковича, Азарова і Арбузова. Перший - це Охріменко, другий - Новак. Якщо вже хочеться послухати, що думає проститутка про економіку, то краще питати дівчат з Окружної - вони, принаймні, гроші беруть не за такі коментарі.
Додано: Сер 23 тра, 2018 23:04
Re: Удар по цінах та новий курс долара: Новак розповів, що..
А что эти де*** могут еще придумать? А тем более реализовать...
Black Jack - White Business
Додано: Сер 23 тра, 2018 23:54
Та да, все кругом шатуні и раскачиватели плавсредств.
Додано: Сер 23 тра, 2018 23:55
Додано: Чет 24 тра, 2018 00:58
Летом будет дефляция. До 30 в этом году не дойдём.
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