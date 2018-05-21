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Удар по цінах та новий курс
долара: Новак розповів, що...

Удар по цінах та новий курс долара: Новак розповів, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:13

Удар по цінах та новий курс долара: Новак розповів, що...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

Дивися повний текст Удар по цінах та новий курс долара: Новак розповів, що чекає українців.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:13

шел 5 год рехформ..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:15

Смотрим на годовые ставки по депо в грн. Если они равны на сегодня 15%, то и инфляция будет 15%, а никак не 9%. Вот и все расчеты.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:17

  Джон написав:шел 5 год рехформ..

Тут сейчас подтянуться и гневно скажут, что шел 5й год войны со всеми вытекающими...
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 23:00

Маленький факт для розуміння. Восени 2013-взимку 14 року на українських ділових каналах були два "експерти по виклику", які за першим покликом прибігали озвучувати будь-яку інформацію на користь Януковича, Азарова і Арбузова. Перший - це Охріменко, другий - Новак. Якщо вже хочеться послухати, що думає проститутка про економіку, то краще питати дівчат з Окружної - вони, принаймні, гроші беруть не за такі коментарі.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 23:04

Re: Удар по цінах та новий курс долара: Новак розповів, що..

А что эти де*** могут еще придумать? А тем более реализовать...
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 23:54

  Sharpe написав:Маленький факт для розуміння. Восени 2013-взимку 14 року на українських ділових каналах були два "експерти по виклику", які за першим покликом прибігали озвучувати будь-яку інформацію на користь Януковича, Азарова і Арбузова. Перший - це Охріменко, другий - Новак. Якщо вже хочеться послухати, що думає проститутка про економіку, то краще питати дівчат з Окружної - вони, принаймні, гроші беруть не за такі коментарі.


Та да, все кругом шатуні и раскачиватели плавсредств.
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rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 23:55

  ruvex написав:А что эти де*** могут еще придумать? А тем более реализовать...


Гиперлуп из администрации или верховной рады на фабрику Карла Маркса.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 00:58

Летом будет дефляция. До 30 в этом году не дойдём.
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