Удар по цінах та новий курс долара: Новак розповів, що...
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Маленький факт для розуміння. Восени 2013-взимку 14 року на українських ділових каналах були два "експерти по виклику", які за першим покликом прибігали озвучувати будь-яку інформацію на користь Януковича, Азарова і Арбузова. Перший - це Охріменко, другий - Новак. Якщо вже хочеться послухати, що думає проститутка про економіку, то краще питати дівчат з Окружної - вони, принаймні, гроші беруть не за такі коментарі.
Sharpe написав:Маленький факт для розуміння. Восени 2013-взимку 14 року на українських ділових каналах були два "експерти по виклику", які за першим покликом прибігали озвучувати будь-яку інформацію на користь Януковича, Азарова і Арбузова. Перший - це Охріменко, другий - Новак. Якщо вже хочеться послухати, що думає проститутка про економіку, то краще питати дівчат з Окружної - вони, принаймні, гроші беруть не за такі коментарі.
Та да, все кругом шатуні и раскачиватели плавсредств.