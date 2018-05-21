Удар по цінах та новий курс долара: Новак розповів, що...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 тра, 2018 08:40
rjkz, не всі. Але Охріменко і Новак - не експерти, а дві проститутки по виклику. В експертному середовищі цим людям ніхто руки не подасть.
Додано: Чет 24 тра, 2018 08:41
p_a_l, щось ви слабко боїтеся. Зрадофіли боялися, що буде 50 гривень за долар - і в 2015-му році боялися, і в 2016-му, і в 2017-му.
Додано: Чет 24 тра, 2018 08:57
Sharpe
А тут не треба ванги чи якогось біблійного пророка. Причини "пиримоги" є дві всього:
-перед виборами приза-дента курс тримається за будь-яку ціну;
-нас всіх і так попереднім діленням на 3 вже на"бали із солідним запасом
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
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