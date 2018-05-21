Удар по цінах та новий курс долара: Новак розповів, що...

Додано: Чет 24 тра, 2018 08:57

Sharpe

А тут не треба ванги чи якогось біблійного пророка. Причини "пиримоги" є дві всього:

-перед виборами приза-дента курс тримається за будь-яку ціну;

-нас всіх і так попереднім діленням на 3 вже на"бали із солідним запасом

Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки