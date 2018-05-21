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Удар по цінах та новий курс
долара: Новак розповів, що...

Удар по цінах та новий курс долара: Новак розповів, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:23

Sharpe

У лютому 2015-го, між іншим, я здавав зелень по 43, думаю, десь по 50 цілком могли продавати. До чого тут зрадофіли? У 2008-2009, а тим паче у 1998-1999 теж вони були? Чи тепер будь-хто, хто називає уряд клінічних ідіотів ідіотами, - зрадофіл?

П. С. А взагалі-то там більше ніж повно зрадників (і мені начхати, як Ви мене назвете). Повірте, з окопів було добре видно
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:22

Re: Удар по цінах та новий курс долара: Новак розповів, що..

  max_us_ua написав:У лютому 2015-го, між іншим, я здавав зелень по 43, думаю, десь по 50 цілком могли продавати. До чого тут зрадофіли? У 2008-2009, а тим паче у 1998-1999 теж вони були? Чи тепер будь-хто, хто називає уряд клінічних ідіотів ідіотами, - зрадофіл?

не было такого курса, не надо преувеличивать, все же могут проверить.
сильно сомневаюсь, что в правительстве идиоты, кто угодно, но только не идиоты.
а насчёт новака - "трындеть, не мешки ворочать" это его уровень экспертности.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:24

Очередной зиц-председатель "комитета экономистов", да всей Украины? Уровня "эксперта" Охрименко, президента "онолитическАВА центра", состоящего из самого себя. Ну никак всерьез вот такую попытку поиграть в Капитана Очевидность со своими додумками более серьезно не воспримешь. Аргумент девальвации курса под влиянием лишь "планов" бюджета - о, это уровень настоящего "председателя комитета". Главное - разбавить список аргументов очевидным повышением цен на газ (иначе МВФ уходит и инфляция будет порождением девальвации от обрезания доступа к внешнему финансированию), и тебе уже начинают верить... бабки на лавочке.
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