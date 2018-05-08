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Росія обкладе американські товари митом на півмільярда...
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Додано: Сер 23 тра, 2018 21:06
Пропонуємо до обговорення:
Відповідні обмеження щодо товарів, що поставляються в Росію зі США, можуть скласти до $537,6 млн, що дорівнює збитку від обмежень США щодо російського експорту сталі та алюмінію. Про це уряд РФ повідомив Всесвітню торгову організацію.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 21:06
Смешно )) США перетасовывает игроков рынков. Ту долю рынка металлов, которую имели алени, уйдет другим странам, на которые это ограничение не вводится. Догадайтесь с двух раз, о ком речь, из лидеров производителей той же стали ))
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