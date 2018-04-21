У Держспоживслужбі зазначають, що йдеться про нову систему контролю якості.
Дивися повний текст Як змінилися правила контролю якості харчових продуктів.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 21:13
Як змінилися правила контролю якості харчових продуктів
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Дивися повний текст Як змінилися правила контролю якості харчових продуктів.
Додано: Сер 23 тра, 2018 21:13
Ось і перемога. Це підвищення якості товарів в супермаркетах. Але це підвищить зраду на фоні - коли це запрацює, виявиться не один десяток магазинів із поганими товарами. Зрадофіли вирішать завдяки недешевеньким журналістам, що це стало гірше, бо журналісти знову не скажуть чому виявлене це погане, і що це добре, що виявлено, як і з корупцією - бо раніше цього було тьма, і нікого це не бентежило, бо було в темряві. А тепер з'явилася боротьба за порядок, яка неможлива без відкритості та обговорення наявного поганого. У всьому буде знову винна "влада". А не власники, робітники магазинів, перевізники, менеджери.
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