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Як змінилися правила контролю
якості харчових продуктів

Як змінилися правила контролю якості харчових продуктів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 21:13

Як змінилися правила контролю якості харчових продуктів

Пропонуємо до обговорення:
У Держспоживслужбі зазначають, що йдеться про нову систему контролю якості.

Дивися повний текст Як змінилися правила контролю якості харчових продуктів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 21:13

Ось і перемога. Це підвищення якості товарів в супермаркетах. Але це підвищить зраду на фоні - коли це запрацює, виявиться не один десяток магазинів із поганими товарами. Зрадофіли вирішать завдяки недешевеньким журналістам, що це стало гірше, бо журналісти знову не скажуть чому виявлене це погане, і що це добре, що виявлено, як і з корупцією - бо раніше цього було тьма, і нікого це не бентежило, бо було в темряві. А тепер з'явилася боротьба за порядок, яка неможлива без відкритості та обговорення наявного поганого. У всьому буде знову винна "влада". А не власники, робітники магазинів, перевізники, менеджери.
locustsucol
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