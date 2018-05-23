RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Сбербанк робитиме четверту
спробу продати український...

Сбербанк робитиме четверту спробу продати український...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 21:38

Сбербанк робитиме четверту спробу продати український...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глава банку.

Дивися повний текст Сбербанк робитиме четверту спробу продати український бізнес - Греф.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82107
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 21:38

Будут пытаться столько же, сколько блокируют липецкую фабрику в аресте без правда продажи и ликвидации. Нехай щастить ))
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 584
З нами з: 27.08.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Український роздріб цього року вже наторгував майже на... 1, 2
R2 » Сер 23 тра, 2018 10:38
16 462
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 21:25
locustsucol
Новий український лоукостер отримав право на польоти
R2 » П'ят 18 тра, 2018 11:04
2 62
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 тра, 2018 12:27
antey1969
Український фермер втрачає 1000 доларів з гектара через...
R2 » П'ят 11 тра, 2018 08:38
5 358
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 13:17
cisukr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.