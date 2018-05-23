Про це заявив глава банку.
Дивися повний текст Сбербанк робитиме четверту спробу продати український бізнес - Греф.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 тра, 2018 21:38
Сбербанк робитиме четверту спробу продати український...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сбербанк робитиме четверту спробу продати український бізнес - Греф.
Додано: Сер 23 тра, 2018 21:38
Будут пытаться столько же, сколько блокируют липецкую фабрику в аресте без правда продажи и ликвидации. Нехай щастить ))
|