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Кабмін розширив перелік заборонених
для імпорту товарів з РФ

Кабмін розширив перелік заборонених для імпорту товарів з РФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 21:52

Кабмін розширив перелік заборонених для імпорту товарів з РФ

Пропонуємо до обговорення:
Україна заборонила імпорт російського шиферу.

Дивися повний текст Кабмін розширив перелік заборонених для імпорту товарів з РФ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 21:52

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