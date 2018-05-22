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МЗС Росії каже, що
Україна заборгувала СНД

МЗС Росії каже, що Україна заборгувала СНД
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:06

МЗС Росії каже, що Україна заборгувала СНД

Пропонуємо до обговорення:
За чотири роки Україна не внесла ні копійки до єдиних бюджетів органів Співдружності незалежних держав

Дивися повний текст МЗС Росії каже, що Україна заборгувала СНД.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:06

Нехай щастить )
locustsucol
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 07:34

Мария Захарова живёт в своём вымышленном мире. И до тех пор пока российское правительство спонсирует и поддерживает военный конфликт на востоке Украины, и пока Крым остаётся под захватом России , Никакого Содружества быть не может.
-Segey-
 
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