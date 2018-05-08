RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мільйони пасажирів в Китаї
не пустили на борт через...

Мільйони пасажирів в Китаї не пустили на борт через...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:07

Мільйони пасажирів в Китаї не пустили на борт через...

Пропонуємо до обговорення:
За останні півроку в сукупності було заблоковано понад 2,5 млн квитків.

Дивися повний текст Мільйони пасажирів в Китаї не пустили на борт через низький соціальний рейтинг.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82107
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:07

Прямо як в Чорному Дзеркалі, сюжет майже 1 в 1.
megabrualdeath
Аватар користувача
 
Повідомлень: 585
З нами з: 09.09.15
Подякував: 101 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:14

megabrualdeath

Зняли з язика. Мені й на думку не спало б, що таке може бути. Аж он воно як...

П. С. Може, тому мені при наявності двох об'єктів нерухомості, не рахуючи паю, та автомобіля не дають кредитний ліміт?
max_us_ua
 
Повідомлень: 2835
З нами з: 17.11.08
Подякував: 558 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дохід VPN-сервісу різко зріс через блокування Telegram
R2 » Сер 23 тра, 2018 09:47
1 26
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 09:48
serg_vronsky
Ілон Маск передбачив можливе банкрутство Tesla через...
R2 » Вів 22 тра, 2018 20:45
6 302
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 07:11
Sharpe
Росія скоротила прокачування нафти до Європи через Україну
R2 » Вів 08 тра, 2018 13:58
3 217
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 тра, 2018 17:40
Неразговорчивый

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.