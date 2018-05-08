За останні півроку в сукупності було заблоковано понад 2,5 млн квитків.
Дивися повний текст Мільйони пасажирів в Китаї не пустили на борт через низький соціальний рейтинг.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 22:07
Мільйони пасажирів в Китаї не пустили на борт через...
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Дивися повний текст Мільйони пасажирів в Китаї не пустили на борт через низький соціальний рейтинг.
Додано: Сер 23 тра, 2018 22:14
megabrualdeath
Зняли з язика. Мені й на думку не спало б, що таке може бути. Аж он воно як...
П. С. Може, тому мені при наявності двох об'єктів нерухомості, не рахуючи паю, та автомобіля не дають кредитний ліміт?
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