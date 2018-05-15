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В РФ хочуть розірвати договір
про співпрацю з Україною

В РФ хочуть розірвати договір про співпрацю з Україною
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 07:12

В РФ хочуть розірвати договір про співпрацю з Україною

Пропонуємо до обговорення:
Рішення можуть прийняти до 25 червня.

Дивися повний текст В РФ хочуть розірвати договір про співпрацю з Україною.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 07:12

Так Украина его хочет оставить, но только те пункты которые ей выгодны. Хочет и рыбку съесть и на "морковку" сесть.
link654
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 07:54

  link654 написав:Так Украина его хочет оставить, но только те пункты которые ей выгодны. Хочет и рыбку съесть и на "морковку" сесть.

и что здесь удивительного? а то что раша этот договор и в хвост и в гриву нарушает вас не колышет?
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 08:12

  r_skrypnik написав:
  link654 написав:Так Украина его хочет оставить, но только те пункты которые ей выгодны. Хочет и рыбку съесть и на "морковку" сесть.

и что здесь удивительного? а то что раша этот договор и в хвост и в гриву нарушает вас не колышет?

Конечно, не колышет. У него другие задачи и другая "точка обзора". Есть тут таких в некотром количестве, скоро отальные подтянутся...
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 08:18

  r_skrypnik написав: и что здесь удивительного? а то что раша этот договор и в хвост и в гриву нарушает вас не колышет?

Значит надо полностью расторгать, а не выборочно. Я не пойму, почему Украина первая не проявила инициативу к полному расторжение этого договора?
link654
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 08:19

  headshaker написав: Конечно, не колышет. У него другие задачи и другая "точка обзора". Есть тут таких в некотром количестве, скоро отальные подтянутся...

Просто я не люблю двойные стандарты, когда одновременно и воюют и торгуют.
link654
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 08:43

Ну і прекрасно. Демонтаж економічних стосунків з Росією - найкращий сценарій розвитку цих стосунків. Зрозуміло, демонтувати їх треба в режимі, який не створює Україні проблем.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 08:45

link654, Україна була абсолютно підпорядкована російській економіці протягом минулих 300 років. Відповідно, залежність від російської економіки не можна усунути за день. Якщо будинок треба розібрати, його розбирають поступово, а не валять стіну собі на голову.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 08:47

Де можна взяти дані по обсягу товарообороту між СРСР і Німеччиною за 2ге півріччя 1941р?
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
kmg
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