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В РФ хочуть розірвати договір про співпрацю з Україною
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Додано: Чет 24 тра, 2018 07:12
Пропонуємо до обговорення:
Рішення можуть прийняти до 25 червня.
Дивися повний текст В РФ хочуть розірвати договір про співпрацю з Україною
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R2
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Додано: Чет 24 тра, 2018 07:12
Так Украина его хочет оставить, но только те пункты которые ей выгодны. Хочет и рыбку съесть и на "морковку" сесть.
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link654
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Додано: Чет 24 тра, 2018 07:54
link654 написав:
Так Украина его хочет оставить, но только те пункты которые ей выгодны. Хочет и рыбку съесть и на "морковку" сесть.
и что здесь удивительного? а то что раша этот договор и в хвост и в гриву нарушает вас не колышет?
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r_skrypnik
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Додано: Чет 24 тра, 2018 08:12
r_skrypnik написав: link654 написав:
Так Украина его хочет оставить, но только те пункты которые ей выгодны. Хочет и рыбку съесть и на "морковку" сесть.
и что здесь удивительного? а то что раша этот договор и в хвост и в гриву нарушает вас не колышет?
Конечно, не колышет. У него другие задачи и другая "точка обзора". Есть тут таких в некотром количестве, скоро отальные подтянутся...
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headshaker
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Додано: Чет 24 тра, 2018 08:18
r_skrypnik написав:
и что здесь удивительного? а то что раша этот договор и в хвост и в гриву нарушает вас не колышет?
Значит надо полностью расторгать, а не выборочно. Я не пойму, почему Украина первая не проявила инициативу к полному расторжение этого договора?
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link654
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Додано: Чет 24 тра, 2018 08:19
headshaker написав:
Конечно, не колышет. У него другие задачи и другая "точка обзора". Есть тут таких в некотром количестве, скоро отальные подтянутся...
Просто я не люблю двойные стандарты, когда одновременно и воюют и торгуют.
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link654
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Додано: Чет 24 тра, 2018 08:43
Ну і прекрасно. Демонтаж економічних стосунків з Росією - найкращий сценарій розвитку цих стосунків. Зрозуміло, демонтувати їх треба в режимі, який не створює Україні проблем.
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Sharpe
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Додано: Чет 24 тра, 2018 08:45
link654, Україна була абсолютно підпорядкована російській економіці протягом минулих 300 років. Відповідно, залежність від російської економіки не можна усунути за день. Якщо будинок треба розібрати, його розбирають поступово, а не валять стіну собі на голову.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 08:47
Де можна взяти дані по обсягу товарообороту між СРСР і Німеччиною за 2ге півріччя 1941р?
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
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kmg
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П'ят 20 кві, 2018 16:42
nik1
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