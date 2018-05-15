Рішення можуть прийняти до 25 червня.
Дивися повний текст В РФ хочуть розірвати договір про співпрацю з Україною.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 07:12
В РФ хочуть розірвати договір про співпрацю з Україною
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В РФ хочуть розірвати договір про співпрацю з Україною.
Додано: Чет 24 тра, 2018 07:12
Так Украина его хочет оставить, но только те пункты которые ей выгодны. Хочет и рыбку съесть и на "морковку" сесть.
Додано: Чет 24 тра, 2018 07:54
Додано: Чет 24 тра, 2018 08:12
Конечно, не колышет. У него другие задачи и другая "точка обзора". Есть тут таких в некотром количестве, скоро отальные подтянутся...
Додано: Чет 24 тра, 2018 08:18
Додано: Чет 24 тра, 2018 08:19
Додано: Чет 24 тра, 2018 08:43
Ну і прекрасно. Демонтаж економічних стосунків з Росією - найкращий сценарій розвитку цих стосунків. Зрозуміло, демонтувати їх треба в режимі, який не створює Україні проблем.
Додано: Чет 24 тра, 2018 08:45
link654, Україна була абсолютно підпорядкована російській економіці протягом минулих 300 років. Відповідно, залежність від російської економіки не можна усунути за день. Якщо будинок треба розібрати, його розбирають поступово, а не валять стіну собі на голову.
Додано: Чет 24 тра, 2018 08:47
Де можна взяти дані по обсягу товарообороту між СРСР і Німеччиною за 2ге півріччя 1941р?
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
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