В РФ хочуть розірвати договір про співпрацю з Україною

Если дом начинает рушится, всего жителей выселяют сразу, а не постепенно. Когда под разрущающимся домом гибнут прохожие, его немедленно изолируют и сносят в срочном порядке, а не выселяет из него людей 4 года.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 09:47
Если дом начинает рушится, всего жителей выселяют сразу, а не постепенно. Когда под разрущающимся домом гибнут прохожие, его немедленно изолируют и сносят в срочном порядке, а не выселяет из него людей 4 года.
Додано: Чет 24 тра, 2018 09:53
link654, дім не валиться. Дім поступово демонтують. А якщо всіх жителів "висєліть зразу" (припинити закупівлю пального для АЕС, транзит російського газу до Європи і т.д.) - то жителі замерзнуть на морозі.
Додано: Чет 24 тра, 2018 09:55
kmg, там само, де написано про існування Пруської та Баварської губерній у складі Російської імперії, та про існування Німецької РСР у складі СРСР.
Додано: Чет 24 тра, 2018 09:57
link654, ФОРМАЛЬНО у нас война с россией?
Если нет, то таким гибридным состоянием нужно умело пользоваться, ради выгоды нашего государства. Если внезапно окажется, что ФОРМАЛЬНО, россия ничего не нарушает (нет никаких действующих договоров), то может и санкции придется с нее снять?
Лично Вы, от всех росс товаров/услуг/родственников отказались, как наши в 41-м? На все 100%?
Или как всегда: бла-бла-бла
Додано: Чет 24 тра, 2018 11:01
Якщо сусід прийде і дасть сотку на півлітру і батон з майонезом, а за це деякий час поживе у Вашій спальні з Вашою дружиною, то це теж вигідно?
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
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