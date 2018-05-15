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В РФ хочуть розірвати договір
про співпрацю з Україною

В РФ хочуть розірвати договір про співпрацю з Україною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 09:47

  Sharpe написав:link654, Україна була абсолютно підпорядкована російській економіці протягом минулих 300 років. Відповідно, залежність від російської економіки не можна усунути за день. Якщо будинок треба розібрати, його розбирають поступово, а не валять стіну собі на голову.

Если дом начинает рушится, всего жителей выселяют сразу, а не постепенно. Когда под разрущающимся домом гибнут прохожие, его немедленно изолируют и сносят в срочном порядке, а не выселяет из него людей 4 года.
link654
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 09:53

link654, дім не валиться. Дім поступово демонтують. А якщо всіх жителів "висєліть зразу" (припинити закупівлю пального для АЕС, транзит російського газу до Європи і т.д.) - то жителі замерзнуть на морозі.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 09:55

kmg, там само, де написано про існування Пруської та Баварської губерній у складі Російської імперії, та про існування Німецької РСР у складі СРСР.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 09:57

link654, ФОРМАЛЬНО у нас война с россией?

Если нет, то таким гибридным состоянием нужно умело пользоваться, ради выгоды нашего государства. Если внезапно окажется, что ФОРМАЛЬНО, россия ничего не нарушает (нет никаких действующих договоров), то может и санкции придется с нее снять?

Лично Вы, от всех росс товаров/услуг/родственников отказались, как наши в 41-м? На все 100%?
Или как всегда: бла-бла-бла
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:01

  Подолянин написав:link654, ФОРМАЛЬНО у нас война с россией? Если нет, то таким гибридным состоянием нужно умело пользоваться, ради выгоды нашего государства. Если внезапно окажется, что ФОРМАЛЬНО, россия ничего не нарушает (нет никаких действующих договоров), то может и санкции придется с нее снять? Лично Вы, от всех росс товаров/услуг/родственников отказались, как наши в 41-м? На все 100%? Или как всегда: бла-бла-бла

Якщо сусід прийде і дасть сотку на півлітру і батон з майонезом, а за це деякий час поживе у Вашій спальні з Вашою дружиною, то це теж вигідно?
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
kmg
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