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В РФ хочуть розірвати договір
про співпрацю з Україною

В РФ хочуть розірвати договір про співпрацю з Україною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:59

Re: В РФ хочуть розірвати договір про співпрацю з Україною

  Вкладчик1234 написав:Почему "патриоты-реформаторы" допустили, что все облэнерго принадлежат всяким Бабаковым-Григоришиным? А сейчас делают вид, что ничего не замечают?
Хотя эти люди под американскими санкциями.

хз, для меня это тоже загадка. хотя зрада просто явная.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:00

  Pegasmaster написав:
  Вкладчик1234 написав:Спору нет. Но почему тогда Украина так держится за эти клочки бумаги? У нас война, АТО, ССО или дружба и сотрудничество?

вы не из Украины что-ли? телевизор смотрите?
официальные лица из мида и минюста говорят, что эти "клочки бумаги" нужны им для подачи исков против раши в международные судовые инстанции.
какие именно иски и т.п. мне не сообщают :)

Из Украины, телевизор не смотрю.
Керманычам не верю.

Считаю их отмазки про то, что эти "договора нужны для подачи исков" - наглой ложью для доверчивого электората
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:05

Re: В РФ хочуть розірвати договір про співпрацю з Україною

  Вкладчик1234 написав:Считаю их отмазки про то, что эти "договора нужны для подачи исков" - наглой ложью для доверчивого электората

ну а реально для чего?
любое сотрудничество между государствами закончилось давно.
остались контакты на уровне частного бизнеса.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:10

  Pegasmaster написав:ну а реально для чего?
любое сотрудничество между государствами закончилось давно.
остались контакты на уровне частного бизнеса.

Думаю, что есть какие-то точки взаимодействия, о которых сообщать электорату - смерти подобно
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:02

Миллионы людей работают в России. А на Родине за их счет живут еще миллионы. И родственников в России миллионы.
nik1
 
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