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В РФ хочуть розірвати договір про співпрацю з Україною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:10
nik1 написав:
Вывод - нужно прекращать войну.
Ну так свалите нафиг с Донбасса - она и прекратится.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:50
Sommer написав:
Ну так свалите нафиг с Донбасса - она и прекратится.
Прекращение войны подразумевает переговоры с учетом реальных интересов принимающих решение людей.
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nik1
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:54
Sommer написав:
Ну так свалите нафиг с Донбасса - она и прекратится.
А с Донбасса после начала АТО "свалило нафиг" два млн. чел. С Украины за четыре года во все стороны уехали миллионы? И процесс продолжается.
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nik1
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