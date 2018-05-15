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В РФ хочуть розірвати договір
про співпрацю з Україною

В РФ хочуть розірвати договір про співпрацю з Україною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:10

  nik1 написав:Вывод - нужно прекращать войну.


Ну так свалите нафиг с Донбасса - она и прекратится.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:50

  Sommer написав: Ну так свалите нафиг с Донбасса - она и прекратится.

Прекращение войны подразумевает переговоры с учетом реальных интересов принимающих решение людей.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:54

  Sommer написав: Ну так свалите нафиг с Донбасса - она и прекратится.

А с Донбасса после начала АТО "свалило нафиг" два млн. чел. С Украины за четыре года во все стороны уехали миллионы? И процесс продолжается.
nik1
 
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